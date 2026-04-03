50歳のシャーリーズ・セロン、水着姿でビーチに ハワイで子どもたちと休暇
映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるシャーリーズ・セロン（50）が、ハワイのビーチで、子どもたちと穏やかな時間を過ごす姿をキャッチされた。
【写真】見事なスタイル！ シャーリーズ・セロン（50）ビーチで水着姿
DailyMailによると、現地時間3月28日、シャーリーズは黄色いバンドゥビキニとサングラスを身につけ、海に軽く身体を浸した後、ひと泳ぎ。その後、水着の上に黒いミニドレスを重ね、ビーチチェアでくつろいでいたそうだ。写真には写っていないものの、2012年と2015年に養子に迎えた2人の子ども、ジャクソンとオーガスタの姿も一緒だったとみられる。
これまでスチュアート・タウンゼントやショーン・ペン、ロックバンド「サード・アイ・ブラインド」のフロントマン、ステファン・ジェンキンスらと交際してきたシャーリーズだが、結婚歴はなく、シングルマザーとして子どもたちを育てている。昨年7月に出演したポッドキャスト『Call Her Daddy』では、「結婚は長期的なコミットメントだけど、私自身も長期的なコミットメントは望んでいると思う。ただ、結婚という形が必要ないだけ。そこははっきりさせておきたい」と語り、結婚なんて必要ないと改めて宣言していた。
昨年8月に50歳の誕生日を迎えた彼女は、今年2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックの開会式に登場し、その美しさで注目を集めた。続く3月には、パリ・ファッションウィークで開催されたディオールの「2026‐2027年秋冬コレクション」に来場。洗練された着こなしとミニスカートから変わらぬ美脚を披露した。
この後は、タロン・エジャトンと共演するNetflixのアクションサイコスリラー映画『エイペックス・プレデター』の配信を控えている。本作で彼女が演じるのは、人を寄せ付けないオーストラリアの辺境の地で自らの限界に挑むサーシ。そんな彼女の前に、過酷な大自然だけではなく、冷酷で危険なハンター (タロン) が突如として立ちはだかる。『エイペックス・プレデター』は、Netflixで4月24日より配信予定。
【写真】見事なスタイル！ シャーリーズ・セロン（50）ビーチで水着姿
DailyMailによると、現地時間3月28日、シャーリーズは黄色いバンドゥビキニとサングラスを身につけ、海に軽く身体を浸した後、ひと泳ぎ。その後、水着の上に黒いミニドレスを重ね、ビーチチェアでくつろいでいたそうだ。写真には写っていないものの、2012年と2015年に養子に迎えた2人の子ども、ジャクソンとオーガスタの姿も一緒だったとみられる。
昨年8月に50歳の誕生日を迎えた彼女は、今年2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックの開会式に登場し、その美しさで注目を集めた。続く3月には、パリ・ファッションウィークで開催されたディオールの「2026‐2027年秋冬コレクション」に来場。洗練された着こなしとミニスカートから変わらぬ美脚を披露した。
この後は、タロン・エジャトンと共演するNetflixのアクションサイコスリラー映画『エイペックス・プレデター』の配信を控えている。本作で彼女が演じるのは、人を寄せ付けないオーストラリアの辺境の地で自らの限界に挑むサーシ。そんな彼女の前に、過酷な大自然だけではなく、冷酷で危険なハンター (タロン) が突如として立ちはだかる。『エイペックス・プレデター』は、Netflixで4月24日より配信予定。