天才作曲家モーツァルトの伝説的な半生を描くドラマ版『アマデウス』が、2026年4月17日（金）よりU-NEXTで独占配信される。字幕版・吹替版ともに全5話一挙配信となり、日本語吹替版ではモーツァルト役を小野田龍之介、サリエリ役を山寺宏一が務める。注目は、2人から寄せられた“興奮”のこもったコメントだ。

本作は、ピーター・シェーファーによる傑作戯曲を原作に、『ブラック・ダヴ』『Giri / Haji』などのジョー・バートンが大胆に脚色した最新ドラマシリーズ。18世紀ウィーンを舞台に、100年に一人の天才ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの彗星のごとき台頭と、神話的な没落を全5話で描く。自らの才能と信仰を脅かされる宮廷作曲家サリエリとの関係は、やがて単なるライバル心を超えた、30年にも及ぶ執着へと変貌していく。

モーツァルト役に起用されたのは、ミュージカル界の第一線で活躍する小野田龍之介。今回が声優初挑戦となるが、その喜びはひとしおだったようだ。

© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

小野田は「声優初挑戦としては非常にハードルの高い作品でしたが、それ以上に没入感のある素晴らしいドラマでした」とコメント。さらに「普段、俳優として活動している自分にとっても、演じ方として通じる部分が非常に多く、その世界に没入して演じさせていただきました。本当に楽しく、感謝の気持ちでいっぱいです」と、難役に挑んだ充実感をにじませている。

© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

一方、サリエリ役を務める山寺宏一のコメントも熱い。山寺は「『アマデウス』の物語が大好きで、いつかサリエリを演じてみたいと密かに願っていました」と明かし、「今回その夢が叶い、本当に嬉しいです」と率直な喜びを語った。さらに、「演じられるポール・ベタニーさんが凄まじい演技をされており、私自身も『声優をやっていて本当に良かった、幸せだ』と思いながら演じさせていただきました」とコメント。長年第一線を走り続けてきた山寺をして、そう言わしめる現場だったことがうかがえる。

© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

吹替版で対峙するのは、まさに“天才”と“秀才”の愛憎劇だ。演じるのは、実写版『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』などで注目を集めるウィル・シャープと、『ワンダヴィジョン』のポール・ベタニー。特にベタニーは、老境の姿までを表現するため毎日5時間半に及ぶ特殊メイクを施し、嫉妬と執念に狂わされていくサリエリを怪演するという。そこへ小野田と山寺の声がどう重なるのかは、大きな聴きどころになりそうだ。

© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

また本作では、18世紀ウィーンの豪華絢爛な世界観と、現代的でエネルギッシュな感性が融合。猛暑の中で汗を流し、生活の重圧に喘ぎながら音楽を紡ぐ、より人間的なモーツァルト像が打ち出される。音楽面でも、モーツァルトの名曲群に加え、グラミー賞受賞バンド「ザ・ナショナル」のブライス・デスナーによる書き下ろしスコアが組み合わされ、古典劇の再構築に挑んでいる。

名作『アマデウス』を現代の感性でアップデートした新ドラマでありながら、日本語吹替版では“初挑戦”に挑む小野田龍之介と、“念願”を叶えた山寺宏一の熱量も大きな見どころになりそうだ。ふたりのコメントを読むだけでも、この作品に懸ける気迫が伝わってくる。

神童と呼ばれ名を馳せた幼少期を後に、25歳となったヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、自らの音楽の道を切り開く決意を胸に、活気あふれるウィーンへと到着する。

支配的な父親から解放されたアマデウスは、後に妻となるコンスタンツェ・ウェーバーと出会い、彼女の奮闘によりウィーンの音楽界に繋がりを持つことが出来た。信心深い宮廷作曲家のアントニオ・サリエリは、興味と嫌悪感を抱きながらも、アマデウスを迎え入れ、２人の交流が始まるが、後に自らの脅威となることは知る由もなかった……。

この新シリーズの配信に先駆け、1984年映画版『アマデウス』も4月1日よりU-NEXTにて配信開始。全く新しいアプローチで再構築された新作ドラマ版と、映画史に輝く金字塔を見比べられる。

© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

「アマデウス」は2026年4月17日（金）よりU-NEXTで独占配信。