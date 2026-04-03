「仮面ライダーカブト」20周年記念！ Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』11.6公開決定
「仮面ライダーカブト」20周年記念となるVシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』が11月6日より期間限定上映され、2027年2月10日よりBlu-ray＆DVDも発売されることが決定。ティザービジュアル、特報、メインキャストの佐藤祐基、徳山秀典、加藤和樹からのコメント動画が解禁された。
【動画】オリジナルキャストが登場する『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』特報
「仮面ライダーカブト」は、「天の道を行き、総てを司る男」とする、天道総司／仮面ライダーカブト（水嶋ヒロ）を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系にて全49話放送された。
今年1月に新作映画が制作されるのはどの作品なのかという予想投票が行われ、反響を呼んだ仮面ライダー生誕55周年「仮面ライムービープロジェクト」。結果、根強い多くのファンからの投票で「仮面ライダーカブト」が見事1位を獲得。そしてこの度、同プロジェクトのラインナップのひとつだった「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」のロゴとタイトルをそのまま引き継ぎ、Vシネクスト（パッケージだけでなく劇場でも期間限定上映を実施するVシネマの新レーベル）の新作のタイトルとして制作されることが決定した。
キャストは、対ワーム秘密組織「ZECT」元一員でテレビシリーズ最終回では警察官へと転身した加賀美新／仮面ライダーガタック役の佐藤祐基。ZECTの精鋭部隊「シャドウ」の初代隊長だった矢車想／仮面ライダーザビー役の徳山秀典。メイクアップアーティストとして活動する風間大介／仮面ライダードレイク役の加藤和樹。
さらに、表向きはZECTの幹部であり、最終回でカブトとガタックに倒されたはずの三島正人役の弓削智久。ZECTに所属し厳格なチームリーダーだった田所修一役の山口祥行。そして、加賀美新の父であり、かつてのZECT統括者だった加賀美陸役の本田博太郎。おなじみのキャラクターが再び集結する。
ティザービジュアルには、渋谷の高層ビルが立ち並ぶ中、仮面ライダーガタックと、本作オリジナルの白い仮面ライダーの姿が。横には「天を継ぐのは人類か？ワームか？」というキャッチコピーが添えられ、終わったはずのワームとの戦いが再び始まることを予感させる。
特報（15秒）は、仮面ライダーカブトが天を指すおなじみのポーズから始まる。そして加賀美新、矢車想、風間大介、そして、見慣れぬベルトをした三島正人の姿が。仮面ライダーガタック、仮面ライダーザビー、仮面ライダードレイク、仮面ライダーキックホッパーに加え、本作オリジナルとなる2体の仮面ライダーの正体とは？テレビ放送から20年後の世界に期待がふくらむ特報に仕上がった。
コメント動画は、佐藤、徳山、加藤の3人が、「テレビシリーズから20年後の世界を描いています。どんなストーリーなのか楽しみにしていて下さい」などとにこやかに語る姿を収めている。
Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』は、11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日よりBlu-ray＆DVDが発売（※同日レンタル開始）。
※Blu-ray＆DVDのパッケージ情報は以下の通り。
＜Blu-ray＆DVDパッケージ情報＞
■2027年2月10日発売
・通常版
DVD 5000円（税抜）／Blu-ray 6000円（税抜）
【特典（予定）】
映像特典：予告・ポスターギャラリー
音声特典（Blu-rayのみ）：オーディオ・コメンタリー
・特別版（初回生産限定）
Blu-ray 9000円（税抜）
【特典（予定）】
封入特典：ライナーノート、主題歌CD
映像特典：メイキング・各種舞台あいさつ・予告・ポスターギャラリー
音声特典：オーディオ・コメンタリー
■2027年6月9日発売
・CSMアトラスゼクター同梱版（完全受注生産）
DVD 2万6000円（税抜）／Blu-ray 2万7000円（税抜）
【特典（予定）】
封入特典：CSMアトラスゼクター
映像特典：予告・ポスターギャラリー
音声特典（Blu-rayのみ）：オーディオ・コメンタリー
・CSMアトラスゼクター同梱完全版（完全受注生産）
Blu-ray 3万円（税抜）
【特典（予定）】
封入特典： CSMアトラスゼクター、ライナーノート、主題歌CD
映像特典：メイキング・各種舞台挨拶・予告・ポスターギャラリー
音声特典：オーディオ・コメンタリー
■2026年11月6日発売
・劇場先行販売版
DVD 5000円（税抜）
【特典（予定）】
映像特典：予告・ポスターギャラリー
【動画】オリジナルキャストが登場する『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』特報
「仮面ライダーカブト」は、「天の道を行き、総てを司る男」とする、天道総司／仮面ライダーカブト（水嶋ヒロ）を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系にて全49話放送された。
キャストは、対ワーム秘密組織「ZECT」元一員でテレビシリーズ最終回では警察官へと転身した加賀美新／仮面ライダーガタック役の佐藤祐基。ZECTの精鋭部隊「シャドウ」の初代隊長だった矢車想／仮面ライダーザビー役の徳山秀典。メイクアップアーティストとして活動する風間大介／仮面ライダードレイク役の加藤和樹。
さらに、表向きはZECTの幹部であり、最終回でカブトとガタックに倒されたはずの三島正人役の弓削智久。ZECTに所属し厳格なチームリーダーだった田所修一役の山口祥行。そして、加賀美新の父であり、かつてのZECT統括者だった加賀美陸役の本田博太郎。おなじみのキャラクターが再び集結する。
ティザービジュアルには、渋谷の高層ビルが立ち並ぶ中、仮面ライダーガタックと、本作オリジナルの白い仮面ライダーの姿が。横には「天を継ぐのは人類か？ワームか？」というキャッチコピーが添えられ、終わったはずのワームとの戦いが再び始まることを予感させる。
特報（15秒）は、仮面ライダーカブトが天を指すおなじみのポーズから始まる。そして加賀美新、矢車想、風間大介、そして、見慣れぬベルトをした三島正人の姿が。仮面ライダーガタック、仮面ライダーザビー、仮面ライダードレイク、仮面ライダーキックホッパーに加え、本作オリジナルとなる2体の仮面ライダーの正体とは？テレビ放送から20年後の世界に期待がふくらむ特報に仕上がった。
コメント動画は、佐藤、徳山、加藤の3人が、「テレビシリーズから20年後の世界を描いています。どんなストーリーなのか楽しみにしていて下さい」などとにこやかに語る姿を収めている。
Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』は、11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日よりBlu-ray＆DVDが発売（※同日レンタル開始）。
※Blu-ray＆DVDのパッケージ情報は以下の通り。
＜Blu-ray＆DVDパッケージ情報＞
■2027年2月10日発売
・通常版
DVD 5000円（税抜）／Blu-ray 6000円（税抜）
【特典（予定）】
映像特典：予告・ポスターギャラリー
音声特典（Blu-rayのみ）：オーディオ・コメンタリー
・特別版（初回生産限定）
Blu-ray 9000円（税抜）
【特典（予定）】
封入特典：ライナーノート、主題歌CD
映像特典：メイキング・各種舞台あいさつ・予告・ポスターギャラリー
音声特典：オーディオ・コメンタリー
■2027年6月9日発売
・CSMアトラスゼクター同梱版（完全受注生産）
DVD 2万6000円（税抜）／Blu-ray 2万7000円（税抜）
【特典（予定）】
封入特典：CSMアトラスゼクター
映像特典：予告・ポスターギャラリー
音声特典（Blu-rayのみ）：オーディオ・コメンタリー
・CSMアトラスゼクター同梱完全版（完全受注生産）
Blu-ray 3万円（税抜）
【特典（予定）】
封入特典： CSMアトラスゼクター、ライナーノート、主題歌CD
映像特典：メイキング・各種舞台挨拶・予告・ポスターギャラリー
音声特典：オーディオ・コメンタリー
■2026年11月6日発売
・劇場先行販売版
DVD 5000円（税抜）
【特典（予定）】
映像特典：予告・ポスターギャラリー