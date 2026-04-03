王林、ドレス姿で抜群プロポーション全開！ 「綺麗すぎる」「最高」
タレントの王林が3日までにInstagramを更新。スタイル抜群の近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が今回公開したのは、赤のドレス姿。投稿内では「肌育日記 王林の最終ゴールは肌荒れをしない肌づくり!!」とコメント。続けて「もともと皮膚がすごく薄くて、ちょっとしたことでお肌に影響でるタイプだったからそもそもの土台作りから見直してどんどん肌が潤ってきてるよ 最近は花粉もすごいけど、お肌にでる反応はだいぶ減って春がよりたのしい」とつづった。
美スタイルも際立つショットに、ファンからは「美しすぎる」「綺麗すぎ」「可愛い」などの反響が寄せられている。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が今回公開したのは、赤のドレス姿。投稿内では「肌育日記 王林の最終ゴールは肌荒れをしない肌づくり!!」とコメント。続けて「もともと皮膚がすごく薄くて、ちょっとしたことでお肌に影響でるタイプだったからそもそもの土台作りから見直してどんどん肌が潤ってきてるよ 最近は花粉もすごいけど、お肌にでる反応はだいぶ減って春がよりたのしい」とつづった。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）