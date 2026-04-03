『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』“第七師団”玉木宏・中川大志・工藤阿須加・柳俊太郎・稲葉友のトーク映像解禁！
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、陸軍最強と謳われる第七師団、鶴見中尉役の玉木宏、鯉登役の中川大志、月島役の工藤阿須加、二階堂役の柳俊太郎、宇佐美役の稲葉友によるスペシャルトーク映像が解禁された。
【動画】“第七師団”玉木宏・中川大志・工藤阿須加・柳俊太郎・稲葉友のトークが実現！ SPトーク映像
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。3月13日から公開され、週末動員ランキング（3月13〜15日・興行通信社調べ）では実写映画で第1位を獲得。公開から19日間で、興行収入11億円を突破している。
このたび、杉元佐一（山崎賢人）とアシリパ（山田杏奈）と同じく、金塊の在りかを探す第七師団の鶴見篤四郎中尉を演じた、玉木宏、そして鶴見中尉が率いる第七師団のメンバー、鯉登音之進役・中川大志、月島基役・工藤阿須加、二階堂浩平役・柳俊太郎、宇佐美時重役・稲葉友の5名のスペシャルトークが実現。
「それぞれのキャラクターを演じる上で意識していること」「第七師団メンバーの関係性について」「鯉登と月島の掛け合いを演じるにあたって」「第七師団メンバーのお気に入りシーン」、さらに、ホクロ君誕生シーンの裏側から撮影の待ち時間中のトーク内容、第七師団の決起集会発案などなど…ここでしか聞けないトークが満載だ。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記
【動画】“第七師団”玉木宏・中川大志・工藤阿須加・柳俊太郎・稲葉友のトークが実現！ SPトーク映像
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。3月13日から公開され、週末動員ランキング（3月13〜15日・興行通信社調べ）では実写映画で第1位を獲得。公開から19日間で、興行収入11億円を突破している。
「それぞれのキャラクターを演じる上で意識していること」「第七師団メンバーの関係性について」「鯉登と月島の掛け合いを演じるにあたって」「第七師団メンバーのお気に入りシーン」、さらに、ホクロ君誕生シーンの裏側から撮影の待ち時間中のトーク内容、第七師団の決起集会発案などなど…ここでしか聞けないトークが満載だ。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記