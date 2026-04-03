NOSUKEによる“ダンエク”が「anan」ムック本に！ ボディメイク＆ダンスを踊りたいという夢の両方を叶える
女性グラビア誌「anan」（マガジンハウス）から、ダンサー・振付師NOSUKEが（Team“S”pecial）考案のダンスエクササイズ“ダンエク”ムック本が登場。ボディメイクとダンスを踊りたいという夢の両方を叶える一冊が誕生した。
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「anan」本誌での約半年にわたる人気連載が見やすくなって再収録された本書。気になる箇所に効くムック撮り下ろしのダンエクも多く加わり、自分に合ったエクササイズをカスタマイズできる一冊となる。
さらに、STEPごとにダンエクをこなしていくと、NOSUKEが本書のためにオリジナルで振り付けした「Rock this Party／timelesz」初心者Ver.が踊れるようになるという。
そのほかにも、収録された全ダンスの解説動画やオリジナルインタビュー、数多くの撮り下ろしグラビアを掲載したファン必見の内容となっており、本書購入者特典として、NOSUKEから直接ダンスを教わることのできるワークショップの応募券も付く。
ダンスの動きでエクササイズをする“ダンエク”。本ムックでは、「たるみ引き締めダンエク」「下半身ほっそりダンエク」「後ろ姿スッキリダンエク」などBenefit別のダンエクを3STEPに分け、読者が自分に合ったダンエクを選べる構成に。好きな曲に合わせダンエクを組み合わせることによって、世界に1つのエクササイズに挑戦できる。
各ダンエクにはNOSUKEによる解説動画が付き、ダンスが苦手な方にも分かりやすく指導。さらに、NOSUKEが所属するダンスのスペシャリストチーム・Team“S”pecialが、実際にプロのアーティストたちと実践するストレッチも紹介する。
timeleszの人気曲「Rock this Party」の振り付けも担当しているNOSUKE。今回、MOOKのために「Rock this Party」を初心者Ver.として新たに振り付け。この初心者Ver.は、ダンエクをSTEPごとにクリアしていくと自然とほとんど踊れる内容になっており、サビは本家に近いダンスに挑戦できる仕掛けになっている。1曲を踊り切る、という達成感を味わうとともに、しっかり汗をかいてボディメイクにもつながるダンス。こちらにも解説動画が付く。
これまで、BTSやSEVENTEEN、AKB48など数多くの有名アーティストのバックダンサー・振付師として活躍しながらも、その素顔はベールに包まれていたNOSUKE。2024年、「timelesz project」にダンストレーナーとして参加したことでその指導力に一気に注目が集まりましたが、まだまだ隠された魅力が。ダンサー・振付師NOSUKEとは一体何者なのか？ MOOKオリジナルのロングインタビューと50問50答で、ダンスを志すきっかけ、パフォーマンスに反映される矜持、私生活など深掘りし、美しき撮り下ろしグラビアとともに掲載する。
ディスコグラフィーでは、NOSUKEの代表クリエイションを年表で振り返り。Mrs. GREEN APPLEのライブツアーのパフォーマンス演出へのこだわり、timelesz新曲振り付け秘話など、ここでしか読めないコンテンツが目白押しだ。
2025年9月にマガジンハウス博で行われた“ダンエクワークショップ”。定員の約8倍の応募が集まり、高い満足度を得た大人気ワークショップが、ムック発売記念に再度開催決定。ムック購入者なら誰でも応募可能、当選すれば無料で参加できる豪華付録が付く。NOSUKEから直接指導を受け、ダンスを踊れるようになる千載一遇のチャンスだ。
NOSUKEは「この度ananさんで連載していたダンエク（ダンス×エクササイズ）がMOOKとなって発売されることになりました！ 今回のために考案したオリジナルダンエクや撮り下ろしたスペシャルなカットなど、MOOKならではのコンテンツが盛りだくさんの一冊となっています。ダンスも楽しみながら、しっかりシェイプアップできるのがダンエクです。みなさんと一緒に、楽しくボディメイクできたら嬉しいです！ また、ワークショップで直接お会いできることも楽しみにしています！」とコメントしている。
「anan特別編集 NOSUKE ‐Team“S”pecial‐ PRESENTS ダンエク」は、マガジンハウスより5月8日発売。定価1980円（税込）。
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「anan」本誌での約半年にわたる人気連載が見やすくなって再収録された本書。気になる箇所に効くムック撮り下ろしのダンエクも多く加わり、自分に合ったエクササイズをカスタマイズできる一冊となる。
そのほかにも、収録された全ダンスの解説動画やオリジナルインタビュー、数多くの撮り下ろしグラビアを掲載したファン必見の内容となっており、本書購入者特典として、NOSUKEから直接ダンスを教わることのできるワークショップの応募券も付く。
ダンスの動きでエクササイズをする“ダンエク”。本ムックでは、「たるみ引き締めダンエク」「下半身ほっそりダンエク」「後ろ姿スッキリダンエク」などBenefit別のダンエクを3STEPに分け、読者が自分に合ったダンエクを選べる構成に。好きな曲に合わせダンエクを組み合わせることによって、世界に1つのエクササイズに挑戦できる。
各ダンエクにはNOSUKEによる解説動画が付き、ダンスが苦手な方にも分かりやすく指導。さらに、NOSUKEが所属するダンスのスペシャリストチーム・Team“S”pecialが、実際にプロのアーティストたちと実践するストレッチも紹介する。
timeleszの人気曲「Rock this Party」の振り付けも担当しているNOSUKE。今回、MOOKのために「Rock this Party」を初心者Ver.として新たに振り付け。この初心者Ver.は、ダンエクをSTEPごとにクリアしていくと自然とほとんど踊れる内容になっており、サビは本家に近いダンスに挑戦できる仕掛けになっている。1曲を踊り切る、という達成感を味わうとともに、しっかり汗をかいてボディメイクにもつながるダンス。こちらにも解説動画が付く。
これまで、BTSやSEVENTEEN、AKB48など数多くの有名アーティストのバックダンサー・振付師として活躍しながらも、その素顔はベールに包まれていたNOSUKE。2024年、「timelesz project」にダンストレーナーとして参加したことでその指導力に一気に注目が集まりましたが、まだまだ隠された魅力が。ダンサー・振付師NOSUKEとは一体何者なのか？ MOOKオリジナルのロングインタビューと50問50答で、ダンスを志すきっかけ、パフォーマンスに反映される矜持、私生活など深掘りし、美しき撮り下ろしグラビアとともに掲載する。
ディスコグラフィーでは、NOSUKEの代表クリエイションを年表で振り返り。Mrs. GREEN APPLEのライブツアーのパフォーマンス演出へのこだわり、timelesz新曲振り付け秘話など、ここでしか読めないコンテンツが目白押しだ。
2025年9月にマガジンハウス博で行われた“ダンエクワークショップ”。定員の約8倍の応募が集まり、高い満足度を得た大人気ワークショップが、ムック発売記念に再度開催決定。ムック購入者なら誰でも応募可能、当選すれば無料で参加できる豪華付録が付く。NOSUKEから直接指導を受け、ダンスを踊れるようになる千載一遇のチャンスだ。
NOSUKEは「この度ananさんで連載していたダンエク（ダンス×エクササイズ）がMOOKとなって発売されることになりました！ 今回のために考案したオリジナルダンエクや撮り下ろしたスペシャルなカットなど、MOOKならではのコンテンツが盛りだくさんの一冊となっています。ダンスも楽しみながら、しっかりシェイプアップできるのがダンエクです。みなさんと一緒に、楽しくボディメイクできたら嬉しいです！ また、ワークショップで直接お会いできることも楽しみにしています！」とコメントしている。
「anan特別編集 NOSUKE ‐Team“S”pecial‐ PRESENTS ダンエク」は、マガジンハウスより5月8日発売。定価1980円（税込）。