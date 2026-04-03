元フジアナ・渡邊渚、カメラを見つめ可愛らしい笑顔 メイクを紹介 多数の「いいね！」集まる
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が3日までにInstagramを更新。笑顔のオフショットを披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊が投稿したのは自身のソロショット。明るい笑顔でカメラを見つめる姿を収めた。投稿の中では「最近よく使っているshu uemura のアイシャドウ とっても華やかなラメがお気に入り」とつづっており、多数の「いいね！」が贈られた。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊が投稿したのは自身のソロショット。明るい笑顔でカメラを見つめる姿を収めた。投稿の中では「最近よく使っているshu uemura のアイシャドウ とっても華やかなラメがお気に入り」とつづっており、多数の「いいね！」が贈られた。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）