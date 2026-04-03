玉木宏ら“最強集団”第七師団が集結 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』スペシャルトーク解禁
公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、作中屈指の人気を誇る陸軍部隊・第七師団のキャストが集結したスペシャルトーク映像が解禁された。鶴見中尉役の玉木宏をはじめ、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友が集い、ここでしか聞けない裏話を披露している。
【動画】第七師団スペシャルトーク映像
本作は、野田サトルによる同名コミックを原作に、明治末期の北海道を舞台にした埋蔵金争奪戦を描くサバイバル・バトルアクション。本作では原作第一部のクライマックスともいえる「網走監獄襲撃編」が描かれる。
主人公・杉元佐一を山崎賢人（※崎＝たつさき）、アシリパ（※リ＝小文字）を山田杏奈が演じるほか、眞栄田郷敦、矢本悠馬、大谷亮平、北村一輝、國村隼、井浦新ら実力派キャストが集結。3月13日より全国418館で公開され、公開19日間で興行収入11億円を突破するなど好調な成績を収めている。
今回解禁された映像では、鶴見中尉（玉木）率いる第七師団の面々が、キャラクター作りや関係性について語り合う。鯉登音之進役の中川、月島基役の工藤、二階堂浩平役の柳、宇佐美時重役の稲葉が、それぞれの役へのアプローチや印象的なシーンを明かすほか、鯉登と月島の掛け合いの裏側や、撮影現場でのエピソードも披露される。
さらに、作中でも話題となったシーンの裏話や、待ち時間中の交流、第七師団の“決起集会”の発案など、キャスト同士の結束の強さがうかがえるトークも展開。作品の魅力をより深く味わえる内容となっている。
【動画】第七師団スペシャルトーク映像
本作は、野田サトルによる同名コミックを原作に、明治末期の北海道を舞台にした埋蔵金争奪戦を描くサバイバル・バトルアクション。本作では原作第一部のクライマックスともいえる「網走監獄襲撃編」が描かれる。
今回解禁された映像では、鶴見中尉（玉木）率いる第七師団の面々が、キャラクター作りや関係性について語り合う。鯉登音之進役の中川、月島基役の工藤、二階堂浩平役の柳、宇佐美時重役の稲葉が、それぞれの役へのアプローチや印象的なシーンを明かすほか、鯉登と月島の掛け合いの裏側や、撮影現場でのエピソードも披露される。
さらに、作中でも話題となったシーンの裏話や、待ち時間中の交流、第七師団の“決起集会”の発案など、キャスト同士の結束の強さがうかがえるトークも展開。作品の魅力をより深く味わえる内容となっている。