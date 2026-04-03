映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』で、アラゴルン役を演じたヴィゴ・モーテンセンが復帰しないことが明らかになった。

監督を務めるアンディ・サーキスが米で認めた。「憶測が飛び交っていることは承知していますが、この役はリキャストされており、現在は適任者を探している最中です」と、アラゴルンは別のキャストが演じることを明言した。

新たなアラゴルン役の候補とされるのは、「ホワイト・ロータス」『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』（2025）などに出演のレオ・ウッドールだ。

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フロド役のイライジャ・ウッドも、この情報を裏付けた。ウッドは米にて、ホストから「アラゴルン役を演じるのは大変なことです。レオ・ウッドールというのは、本当？」と投げかけられると「本当ですよ」と返答。「大変なことですよ。想像もできません。でも、素晴らしいものになると思います」と加えた。

本作は、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作でアンディ・サーキスが演じたゴラムを主人公とする物語。ウッドのほか、ガンダルフ役イアン・マッケランはそのまま続投する。

モーテンセンは過去に「適切な役なのであればやります」と前向きな姿勢を示していた。プロデューサーのフィリッパ・ボウエンはモーテンセンと話し合いを行ったことを認めており、続投されるかどうかは「完全にヴィゴ次第」で、「脚本が彼に響くかどうかにかかっている」と証言していた。

既報によれば、本作ではアラゴルンが物語の中心を担うとされる。モーテンセンの印象が強い上、映画の中心人物になるとすれば、確かにアラゴルン役にかかる重圧はより大きなものになりそうだ。

映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』は2027年12月17日に米国公開予定。新たに『タイタニック』（1997）ケイト・ウィンスレットも。

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