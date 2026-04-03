黒木華×野呂佳代共演『銀河の一票』力みなぎるメインビジュアル解禁！ 第1話の場面写真も到着
黒木華が主演する4月20日スタートのドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、グラフィックデザイナー・大島依提亜（いであ）が手掛けたメインビジュアルが解禁。第1話の場面写真も到着した。
【写真】『銀河の一票』若くして政治の世界で生きるもすべてを失った茉莉（黒木華）が都知事を目指す！ 第1話場面写真ギャラリー
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
本作のメインビジュアルを手掛けたのは、映画『万引き家族』（2018年）や『ミッドサマー』（2019年）など、国内外の名だたる作品を手掛けるグラフィックデザイナー・大島依提亜氏。そして、大島氏と多くの作品でタッグを組むフォトグラファー・鈴木陽介氏が撮影を担当した。
大島氏との打ち合わせには、プロデュース・佐野亜裕美（カンテレ）、チーフ演出・松本佳奈も参加。完成したビジュアルでは、まるでこれから戦が始まるかのように決意を固めた2人の女性が、都知事選のポスター掲示板を背に堂々と立っている。
写真左が、目指す何かを見つけると一直線に突っ走ってしまう性格の茉莉。“月岡あかり”と書かれたのぼり旗を手に、物語のキーアイテムとなる“電球のネックレス”を首からぶら下げ、真っすぐに前を見つめている。
一方、写真右が、スナックママの装いのまま、自身の名前が書かれたタスキをかけ、マイクの束を握りしめるあかり。撮影時には、演出・松本がその場の思いつきで、女性政治家の演説動画を再生。気持ちが乗ってきた黒木は、“選挙参謀”としてより一層表情を引き締め、“候補者”野呂は実際に出馬したかのように「皆さん悩みごとはありますか〜！私は最近、ワンちゃんのごはんで悩んでいま〜す！」と、呼びかけて笑わせた。
集中力を保ち、主演として確かな存在感を放つ黒木と、ユーモアを交え、その場を盛り上げる野呂。2人の“圧倒的なバディ感”により、臨場感のある１枚が完成した。
さらに、公式ホームページがリニューアル。第1話の場面写真が解禁となった。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて4月20日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
【写真】『銀河の一票』若くして政治の世界で生きるもすべてを失った茉莉（黒木華）が都知事を目指す！ 第1話場面写真ギャラリー
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
大島氏との打ち合わせには、プロデュース・佐野亜裕美（カンテレ）、チーフ演出・松本佳奈も参加。完成したビジュアルでは、まるでこれから戦が始まるかのように決意を固めた2人の女性が、都知事選のポスター掲示板を背に堂々と立っている。
写真左が、目指す何かを見つけると一直線に突っ走ってしまう性格の茉莉。“月岡あかり”と書かれたのぼり旗を手に、物語のキーアイテムとなる“電球のネックレス”を首からぶら下げ、真っすぐに前を見つめている。
一方、写真右が、スナックママの装いのまま、自身の名前が書かれたタスキをかけ、マイクの束を握りしめるあかり。撮影時には、演出・松本がその場の思いつきで、女性政治家の演説動画を再生。気持ちが乗ってきた黒木は、“選挙参謀”としてより一層表情を引き締め、“候補者”野呂は実際に出馬したかのように「皆さん悩みごとはありますか〜！私は最近、ワンちゃんのごはんで悩んでいま〜す！」と、呼びかけて笑わせた。
集中力を保ち、主演として確かな存在感を放つ黒木と、ユーモアを交え、その場を盛り上げる野呂。2人の“圧倒的なバディ感”により、臨場感のある１枚が完成した。
さらに、公式ホームページがリニューアル。第1話の場面写真が解禁となった。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて4月20日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。