キスマイ千賀健永＆二階堂高嗣、『週末旅の極意3』『サレタ側の復讐』お互いのドラマにカメオ出演決定！
ドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系／毎週金曜深24時52分）に出演する千賀健永（Kis‐My‐Ft2）と、『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）に出演する二階堂高嗣（Kis‐My‐Ft2）が、お互いのドラマへそれぞれ自分のドラマの役柄でカメオ出演することが決定。撮影時のオフショットも公開された。
【写真】『週末旅の極意3』に二階堂高嗣が！場面写真も
圧倒的な「旅情感」と「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、“新感覚の旅ドラマ”『週末旅の極意』。千賀は、深川麻衣演じる主人公・綾香の恋人で、綾香と共に週末旅へと向かう小野隆役を演じる。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」を通じて、お互いと向き合う様子を描く。
『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』は、不倫した夫への復讐を果たすため、それぞれ思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが、「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。二階堂は、水崎綾女演じる奈津子のモラハラ夫で、同じ職場の女性と不倫中の岸本義隆役を演じる。
この度、「旅ドラマ」と「不倫復讐劇」という全く色の異なる2作品で、豪華ドラマコラボ企画が決定。本日3日放送の『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』第1話では、絶景の別府湾が眼下に広がる「別府温泉 杉乃井ホテル」で、食事や絶景に癒やされる綾香（深川麻衣）と隆（千賀健永）の様子が描かれるが、岸本義隆（二階堂高嗣）も同じく週末旅を楽しんでいる様子で…？一方、『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』では、千賀健永が隆として出演するが、何話でどのように出演するのか要チェックだ。
ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』は、テレビ東京系にて毎週金曜24時52分放送。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
圧倒的な「旅情感」と「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、“新感覚の旅ドラマ”『週末旅の極意』。千賀は、深川麻衣演じる主人公・綾香の恋人で、綾香と共に週末旅へと向かう小野隆役を演じる。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」を通じて、お互いと向き合う様子を描く。
『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』は、不倫した夫への復讐を果たすため、それぞれ思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが、「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。二階堂は、水崎綾女演じる奈津子のモラハラ夫で、同じ職場の女性と不倫中の岸本義隆役を演じる。
この度、「旅ドラマ」と「不倫復讐劇」という全く色の異なる2作品で、豪華ドラマコラボ企画が決定。本日3日放送の『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』第1話では、絶景の別府湾が眼下に広がる「別府温泉 杉乃井ホテル」で、食事や絶景に癒やされる綾香（深川麻衣）と隆（千賀健永）の様子が描かれるが、岸本義隆（二階堂高嗣）も同じく週末旅を楽しんでいる様子で…？一方、『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』では、千賀健永が隆として出演するが、何話でどのように出演するのか要チェックだ。
ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』は、テレビ東京系にて毎週金曜24時52分放送。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。