『君のクイズ』前代未聞の謎を解け！ 本予告＆ユースケ・サンタマリア、大西利空ら新キャスト解禁
中村倫也主演の映画『君のクイズ』の追加キャストとして、ユースケ・サンタマリア、白宮みずほ、大西利空、堀田真由の出演が発表された。併せて、本予告映像と本ビジュアルが解禁となった。
【動画】“前代未聞の謎”と“クイズプレイヤーの人生”が交錯『君のクイズ』本予告
第76回日本推理作家協会賞を受賞した小川哲の同名小説を実写化する本作は、たった一問のクイズが導く驚きの“真実”と“人生”を描いた知的エンターテインメント。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレーヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。
監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野浩平。
90秒の最新予告映像では、クイズ番組中に起きた前代未聞の≪謎（クイズ）≫と、その謎の≪真実≫に迫っていく様子が、緊迫感が伝わってくる映像で仕上がっている。
日本中が注目するクイズ番組の決勝戦で事件は起きた。王者・三島玲央（中村倫也）に対するは、天才・本庄絆（神木隆之介）。迎えた最終問題、早押しクイズで、本庄は問題を1文字も聞かずに正解し、優勝者となった。
なぜ、問題を一文字も聞かずに正解できたのか――。 やらせか？ トリックか？ それとも魔法か？
日本中を巻き込み、世間に大きな波紋を起こっていく中で、三島やクイズプレーヤーたちがその前代未聞の謎に挑んでいく様子が映し出されている。
そして後半では、謎を解いていくミステリーの様子と、クイズプレーヤーたちの人間ドラマが交錯していく様子が映し出されていく。
映像の最後に本庄の口から発されている「あなたの答えをお待ちしています」の言葉。これは三島に対してだけではなく、この映像を見ている全国民へ向けられている。
追加キャストとして、三島をしつこく追い続ける雑誌記者・片桐俊作役をユースケ・サンタマリア、片桐と共に行動する新人記者・田代由紀役を白宮みずほ、本庄の弟・本庄裕翔役を大西利空、三島の元彼女・桐崎恵茉役を堀田真由が演じている。
本ポスタービジュアルには、三島、本庄、坂田の顔がクイズのQとともに浮かび上がっており、見る者に問題を投げかける、インパクトのあるビジュアルとなっている。
映画『君のクイズ』は、5月15日より公開。
【動画】“前代未聞の謎”と“クイズプレイヤーの人生”が交錯『君のクイズ』本予告
第76回日本推理作家協会賞を受賞した小川哲の同名小説を実写化する本作は、たった一問のクイズが導く驚きの“真実”と“人生”を描いた知的エンターテインメント。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレーヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。
90秒の最新予告映像では、クイズ番組中に起きた前代未聞の≪謎（クイズ）≫と、その謎の≪真実≫に迫っていく様子が、緊迫感が伝わってくる映像で仕上がっている。
日本中が注目するクイズ番組の決勝戦で事件は起きた。王者・三島玲央（中村倫也）に対するは、天才・本庄絆（神木隆之介）。迎えた最終問題、早押しクイズで、本庄は問題を1文字も聞かずに正解し、優勝者となった。
なぜ、問題を一文字も聞かずに正解できたのか――。 やらせか？ トリックか？ それとも魔法か？
日本中を巻き込み、世間に大きな波紋を起こっていく中で、三島やクイズプレーヤーたちがその前代未聞の謎に挑んでいく様子が映し出されている。
そして後半では、謎を解いていくミステリーの様子と、クイズプレーヤーたちの人間ドラマが交錯していく様子が映し出されていく。
映像の最後に本庄の口から発されている「あなたの答えをお待ちしています」の言葉。これは三島に対してだけではなく、この映像を見ている全国民へ向けられている。
追加キャストとして、三島をしつこく追い続ける雑誌記者・片桐俊作役をユースケ・サンタマリア、片桐と共に行動する新人記者・田代由紀役を白宮みずほ、本庄の弟・本庄裕翔役を大西利空、三島の元彼女・桐崎恵茉役を堀田真由が演じている。
本ポスタービジュアルには、三島、本庄、坂田の顔がクイズのQとともに浮かび上がっており、見る者に問題を投げかける、インパクトのあるビジュアルとなっている。
映画『君のクイズ』は、5月15日より公開。