“問題を1文字も聞かず正解”の謎に挑む『君のクイズ』本予告＆ユースケ・サンタマリアらキャスト解禁
小川哲が2022年に発表した小説を映画化した『君のクイズ』（5月15日公開）の本予告映像とともに、新たなキャストおよび本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】映画『君のクイズ』本予告映像
【問題】 クイズ番組の優勝者は、なぜ問題を1文字も聞かずに正解できたのか？
物語の発端は、賞金1000万円をかけたクイズ番組の決勝戦。対戦するのは、“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”と称される天才プレイヤー・本庄絆。迎えた最終問題で、本庄は問題を1文字も聞かずに解答し、正解。そのまま優勝をさらう――。
なぜ彼は「0文字解答」で正解できたのか。やらせか、トリックか、それとも偶然か。日本中を巻き込む前代未聞の謎に、三島らクイズプレイヤーたちが挑んでいく。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。
監督は『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』などで知られる吉野耕平が務め、クイズプレイヤーの思考をVFXで可視化する新感覚の映像表現にも期待が寄せられている。90秒の最新予告映像では、クイズ番組中に起きた前代未聞の【謎（クイズ）】と、その謎の【真実（こたえ）】に迫っていく様子が、緊迫感が伝わってくる映像で仕上がっている。
解禁された本予告映像では、クイズ番組で起きた不可解な“事件”の真相に迫る緊迫した展開とともに、プレイヤーたちの人生が交錯していく様子が描かれる。後半では、謎解きのスリルと人間ドラマが絡み合い、観る者に“答え”を問いかける構成となっている。
映像のラスト、本庄が放つ「あなたの答えをお待ちしています。」という一言は、登場人物だけでなく観客へも向けられた挑戦状のようだ。
あわせて発表されたキャストは、三島を執拗に追い続ける雑誌記者・片桐俊作役のユースケ・サンタマリア、片桐と共に行動する新人記者・田代由紀役の白宮みずほ、本庄の弟・本庄裕翔役の大西利空、三島の元彼女・桐崎恵茉役の堀田真由ら。彼らが衝撃の真実、そして三島や本庄の人生に、どのように関わってくるのか、注目だ。
【動画】映画『君のクイズ』本予告映像
【問題】 クイズ番組の優勝者は、なぜ問題を1文字も聞かずに正解できたのか？
物語の発端は、賞金1000万円をかけたクイズ番組の決勝戦。対戦するのは、“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”と称される天才プレイヤー・本庄絆。迎えた最終問題で、本庄は問題を1文字も聞かずに解答し、正解。そのまま優勝をさらう――。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。
監督は『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』などで知られる吉野耕平が務め、クイズプレイヤーの思考をVFXで可視化する新感覚の映像表現にも期待が寄せられている。90秒の最新予告映像では、クイズ番組中に起きた前代未聞の【謎（クイズ）】と、その謎の【真実（こたえ）】に迫っていく様子が、緊迫感が伝わってくる映像で仕上がっている。
解禁された本予告映像では、クイズ番組で起きた不可解な“事件”の真相に迫る緊迫した展開とともに、プレイヤーたちの人生が交錯していく様子が描かれる。後半では、謎解きのスリルと人間ドラマが絡み合い、観る者に“答え”を問いかける構成となっている。
映像のラスト、本庄が放つ「あなたの答えをお待ちしています。」という一言は、登場人物だけでなく観客へも向けられた挑戦状のようだ。
あわせて発表されたキャストは、三島を執拗に追い続ける雑誌記者・片桐俊作役のユースケ・サンタマリア、片桐と共に行動する新人記者・田代由紀役の白宮みずほ、本庄の弟・本庄裕翔役の大西利空、三島の元彼女・桐崎恵茉役の堀田真由ら。彼らが衝撃の真実、そして三島や本庄の人生に、どのように関わってくるのか、注目だ。