『ダーティ・エンジェルズ』地獄の戦場で見せたエヴァ・グリ―ンの新境地 場面写真解禁
エヴァ・グリーンが主演するマーティン・キャンベル監督作『ダーティ・エンジェルズ』（4月10日公開）より、ISISやタリバンに挑む女性傭兵（ようへい）部隊のリーダーを勇ましく演じるエヴァを捉えた場面写真が解禁された。
【写真】『ダーティ・エンジェルズ』エヴァ・グリ―ンの新境地とらえた場面写真ギャラリー
本作は、女性だけの傭兵部隊が敵だらけの地で救出作戦に挑むアクション・エンターテインメント。
米軍のアフガニスタン撤退後も混乱が続く中東地域。ISIS武装勢力がパキスタンの学校を襲撃し、元アフガン政府関係者や米国外交官の子女である少女たちを誘拐する。首謀者は、かつて米国の女性兵士ジェイク（エヴァ・グリーン）の前に立ちはだかった男、ISISの指導者アミールだった。ジェイクは、少女たちを救うため、そしてかつての因縁に決着をつけるため、極秘救出作戦への参加を決意する。
作戦のために集められたのは、それぞれ異なる専門能力を持つ女性傭兵部隊。彼女たちは国際医療支援団体を装い、危険な国境を越えてアフガニスタンへの潜入を試みる。ISISとタリバン、敵だらけの地での過酷な戦いを強いられた“汚れた天使たち”は少女たちを無事に救うことができるのか？
監督は『007／ゴールデンアイ』をはじめ、『マスク・オブ・ゾロ』『ザ・フォーリナー／復讐者』など数々のヒット作を手がけてきたアクション映画界の名匠マーティン・キャンベル。
主演は『007／カジノ・ロワイヤル』以来、監督とは2度目のタッグとなるエヴァ・グリーン。過去にとらわれながら心に強い決意を抱く女性兵士を演じている。そのほか女性傭兵部隊には、マリア・バカローヴァ、ルビー・ローズ、ジョージョー・T・ギッブスなど多彩なキャストがそろった。
エヴァがこれまでの妖艶なイメージを脱ぎ捨て、鋼のような強さと深い痛みを抱えた女性兵士ジェイクを圧倒的な存在感で演じる本作。彼女の視線、沈黙、決断──その一つひとつが物語に重みを与え、観客は自然と彼女の背中を追いかけることになる。
今回解禁されたのは、ジェイクを捉えた場面写真。どれもが、殺気をはらんだ視線が印象的な、彼女の強い決意と闘争本能が伝わる写真となっている。
キャンベル監督は「エヴァが演じるジェイクは、『カジノ・ロワイヤル』での彼女の役柄とはまったく異なる人物です。泥臭く、荒々しく、まさに正反対と言える役どころ」と説明し、「彼女の演技力には信頼を寄せていたし、この挑戦を見事にやり遂げてくれた。特に肉弾戦のシーンは激しく、アクションは徹底してリアルにこだわりました。誇張した動きではなく、“現実的な戦闘”を目指しています。外見からは想像できないほど、入念なトレーニングを積んでいたのです」と称賛。
四面楚歌の地獄の戦場で、自らのトラウマとも戦うジェイク。極限状態の中、女性だけの傭兵部隊は誘拐された少女たちの行方を追い、最後の賭けとも言える決断を迫られる。果たしてジェイクは、命を懸けた任務の果てに何を選び取るのか――。
映画『ダーティ・エンジェルズ』は、4月10日より全国公開。
【写真】『ダーティ・エンジェルズ』エヴァ・グリ―ンの新境地とらえた場面写真ギャラリー
本作は、女性だけの傭兵部隊が敵だらけの地で救出作戦に挑むアクション・エンターテインメント。
米軍のアフガニスタン撤退後も混乱が続く中東地域。ISIS武装勢力がパキスタンの学校を襲撃し、元アフガン政府関係者や米国外交官の子女である少女たちを誘拐する。首謀者は、かつて米国の女性兵士ジェイク（エヴァ・グリーン）の前に立ちはだかった男、ISISの指導者アミールだった。ジェイクは、少女たちを救うため、そしてかつての因縁に決着をつけるため、極秘救出作戦への参加を決意する。
監督は『007／ゴールデンアイ』をはじめ、『マスク・オブ・ゾロ』『ザ・フォーリナー／復讐者』など数々のヒット作を手がけてきたアクション映画界の名匠マーティン・キャンベル。
主演は『007／カジノ・ロワイヤル』以来、監督とは2度目のタッグとなるエヴァ・グリーン。過去にとらわれながら心に強い決意を抱く女性兵士を演じている。そのほか女性傭兵部隊には、マリア・バカローヴァ、ルビー・ローズ、ジョージョー・T・ギッブスなど多彩なキャストがそろった。
エヴァがこれまでの妖艶なイメージを脱ぎ捨て、鋼のような強さと深い痛みを抱えた女性兵士ジェイクを圧倒的な存在感で演じる本作。彼女の視線、沈黙、決断──その一つひとつが物語に重みを与え、観客は自然と彼女の背中を追いかけることになる。
今回解禁されたのは、ジェイクを捉えた場面写真。どれもが、殺気をはらんだ視線が印象的な、彼女の強い決意と闘争本能が伝わる写真となっている。
キャンベル監督は「エヴァが演じるジェイクは、『カジノ・ロワイヤル』での彼女の役柄とはまったく異なる人物です。泥臭く、荒々しく、まさに正反対と言える役どころ」と説明し、「彼女の演技力には信頼を寄せていたし、この挑戦を見事にやり遂げてくれた。特に肉弾戦のシーンは激しく、アクションは徹底してリアルにこだわりました。誇張した動きではなく、“現実的な戦闘”を目指しています。外見からは想像できないほど、入念なトレーニングを積んでいたのです」と称賛。
四面楚歌の地獄の戦場で、自らのトラウマとも戦うジェイク。極限状態の中、女性だけの傭兵部隊は誘拐された少女たちの行方を追い、最後の賭けとも言える決断を迫られる。果たしてジェイクは、命を懸けた任務の果てに何を選び取るのか――。
映画『ダーティ・エンジェルズ』は、4月10日より全国公開。