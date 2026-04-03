配信の人気ヒーローシリーズ「ザ・ボーイズ」の来るファイナルシーズンについて、ビリー・ブッチャー役のカール・アーバンが、その手応えを語った。アーバンによると、新シーズンは「シーズン1と2の頃」を思わせる空気感に近く、仲間たちが再び結集する“原点回帰”のような仕上がりになっているようだ。

アーバンは米のインタビューで、「今シーズンはまさにボーイズのピークという感じ」と表現。シーズン1・2のようにチームが揃い、毎週のようにホームランダー打倒の策を講じながら、道中ではほかのスープス（能力者）たちも倒していく展開になると示唆した。そして、そうした構図こそが「『ザ・ボーイズ』の最高の姿」だと語っている。

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たしかに「ザ・ボーイズ」といえば、ホームランダーという絶対的脅威に立ち向かいながらも、その過程で次々と異常な能力者たちと衝突していく、危うくも痛快なチーム戦が持ち味だった。ファイナルシーズンでは、その魅力があらためて前面に押し出されることになりそうだ。長年シリーズを追ってきたファンにとって、かなり嬉しい方向性といえるだろう。

公式概要によると、シーズン5ではホームランダーが恐怖政治によってアメリカを支配し、反対者たちは収容される事態に。そんな中、ブッチャー、ヒューイ、アニー、そして“ザ・ボーイズ”は圧倒的不利な状況で最後の抵抗を試みる。アーバンのいう「最高の姿」が、どれほど血みどろで痛快な最終決戦になるのか、期待は高まるばかりだ。

「ザ・ボーイズ」シーズン5は、シリーズ完結編となるファイナルシーズン。Prime Videoでは2026年4月8日より初回2話が配信開始となり、その後は毎週1話ずつ更新、5月20日にフィナーレを迎える予定だ。ショーランナーのエリック・クリプキも、すでに最終シーズンが完成したことを報告している。