元「キャンナイ」メンバー美女、長女＆長男の卒園式コーデを披露
タレントの吉木りさが2日、自身のInstagramを更新し、長男・長女の卒園式に駆けつけたことを報告。夫で俳優・和田正人も写る幸せそうな家族ショットを公開している。
【写真】吉木りさ、和田正人と長女の卒園式に出席！
吉木は「無事娘は幼稚園、息子は保育園を卒園しました」「今月から娘は小学1年生 息子は幼稚園年少さん」「これからも元気いっぱいに成長してね！！」と報告し、和田も駆けつけた長女の卒園式と、長男の卒園式の写真を公開している。
コメント欄にはファンから「おめでとう」の声が殺到している。
■吉木りさ（よしき りさ）
1987年7月27日生まれ。千葉県出身。2009年8月から深夜のバラエティ番組『キャンパスナイトフジ』（フジテレビ系）に出演して注目を集める。以降、様々な雑誌の表紙やグラビアページを飾り、写真集やイメージDVDを発売する一方、ドラマや映画、バラエティ番組など多方面で活躍するようになる。2017年11月22日に俳優の和田正人と結婚。2019年10月には長女が、2022年10月には長男が誕生している。
引用：「吉木りさ」Instagram（@risayoshiki0727）
【写真】吉木りさ、和田正人と長女の卒園式に出席！
吉木は「無事娘は幼稚園、息子は保育園を卒園しました」「今月から娘は小学1年生 息子は幼稚園年少さん」「これからも元気いっぱいに成長してね！！」と報告し、和田も駆けつけた長女の卒園式と、長男の卒園式の写真を公開している。
■吉木りさ（よしき りさ）
1987年7月27日生まれ。千葉県出身。2009年8月から深夜のバラエティ番組『キャンパスナイトフジ』（フジテレビ系）に出演して注目を集める。以降、様々な雑誌の表紙やグラビアページを飾り、写真集やイメージDVDを発売する一方、ドラマや映画、バラエティ番組など多方面で活躍するようになる。2017年11月22日に俳優の和田正人と結婚。2019年10月には長女が、2022年10月には長男が誕生している。
引用：「吉木りさ」Instagram（@risayoshiki0727）