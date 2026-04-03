『金ロー』ゴールデンウィークに2週連続ジブリ作品【今後のラインナップ】
日本テレビ系「金曜ロードショー」では、5月1日に『耳をすませば』（1995年）、5月8日に『魔女の宅急便』（1989年）を放送する。2週連続ジブリ作品となる。
【画像】甘酸っぱい！最後の告白シーンなど 公開された『耳をすませば』名場面カット
5月1日（後9：00〜後11：09※放送枠25分拡大）には、1995年公開から30年以上たっても色あせない、プロデュース／脚本・宮崎駿氏、監督・近藤喜文氏の青春ラブストーリー『耳をすませば』をノーカットで放送する。小説執筆に取り組む女の子とヴァイオリン職人を目指す男の子の甘酸っぱくてどこかなつかしいまっすぐな恋、そして将来への希望に満ちた物語となっている。
月島雫は、とにかく明るい読書好きの少女。学校の図書館、市立図書館と片っ端から物語を読みまくっている。ある日、貸出カードに「天沢聖司」という名前を発見、雫の読む本には必ずその名前があった。顔も年齢も知らぬまま、その名は彼女の心の中で次第に育っていく。
時は中学最後の夏休み。理解がありすぎて、何も強制しない両親。恋や進路をめぐる友人たちの騒ぎにも付き合いながら、雫はやがて1人の少年と出会う。中学を卒業したら、イタリアに渡ってヴァイオリン職人の修業をしようと決意している少年。そのための準備を確かな足取りで進んでいる彼が、あの貸出カードの少年・天沢聖司だった。
5月8日（後9：00〜後11：09※放送枠15分拡大）には、13歳の新米魔女キキが、一人前になるために奮闘する『魔女の宅急便』をノーカットで放送する。キキは13歳になったばかりで、魔女は13歳になると修業に出なければならない。黒猫のジジとともに、故郷を離れ知らない街で1年間暮らすことに。パン屋さんの屋根裏部屋に住まわせてもらい、店を手伝いながら、自分が唯一使える魔法であるほうきに乗って空を飛ぶ力を使い、“お届け屋さん”を始める。キキはいろいろな経験をしながら、人々とのふれあいの中で成長していく。
同作品に出てくる女性キャラクターには“各年代を代表する女性”が描かれていて、すべて成長したキキの姿が描かれているように見える。キキ（13歳）が成長するとウルスラ（18歳）になり、次におソノさん（26歳）、キキのお母さんであるコキリ（37歳）、最後はケーキを焼いてくれた老婦人へと年を重ねていくように感じる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
4月3日『名探偵コナン 緋色の弾丸』
4月10日『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』※初放送・本編ノーカット
4月17日『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
4月24日『プラダを着た悪魔』
5月1日『耳をすませば』※ノーカット
5月8日『魔女の宅急便』※ノーカット
【画像】甘酸っぱい！最後の告白シーンなど 公開された『耳をすませば』名場面カット
5月1日（後9：00〜後11：09※放送枠25分拡大）には、1995年公開から30年以上たっても色あせない、プロデュース／脚本・宮崎駿氏、監督・近藤喜文氏の青春ラブストーリー『耳をすませば』をノーカットで放送する。小説執筆に取り組む女の子とヴァイオリン職人を目指す男の子の甘酸っぱくてどこかなつかしいまっすぐな恋、そして将来への希望に満ちた物語となっている。
時は中学最後の夏休み。理解がありすぎて、何も強制しない両親。恋や進路をめぐる友人たちの騒ぎにも付き合いながら、雫はやがて1人の少年と出会う。中学を卒業したら、イタリアに渡ってヴァイオリン職人の修業をしようと決意している少年。そのための準備を確かな足取りで進んでいる彼が、あの貸出カードの少年・天沢聖司だった。
5月8日（後9：00〜後11：09※放送枠15分拡大）には、13歳の新米魔女キキが、一人前になるために奮闘する『魔女の宅急便』をノーカットで放送する。キキは13歳になったばかりで、魔女は13歳になると修業に出なければならない。黒猫のジジとともに、故郷を離れ知らない街で1年間暮らすことに。パン屋さんの屋根裏部屋に住まわせてもらい、店を手伝いながら、自分が唯一使える魔法であるほうきに乗って空を飛ぶ力を使い、“お届け屋さん”を始める。キキはいろいろな経験をしながら、人々とのふれあいの中で成長していく。
同作品に出てくる女性キャラクターには“各年代を代表する女性”が描かれていて、すべて成長したキキの姿が描かれているように見える。キキ（13歳）が成長するとウルスラ（18歳）になり、次におソノさん（26歳）、キキのお母さんであるコキリ（37歳）、最後はケーキを焼いてくれた老婦人へと年を重ねていくように感じる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
4月3日『名探偵コナン 緋色の弾丸』
4月10日『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』※初放送・本編ノーカット
4月17日『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
4月24日『プラダを着た悪魔』
5月1日『耳をすませば』※ノーカット
5月8日『魔女の宅急便』※ノーカット