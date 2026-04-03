フジテレビ、夏の“新”2大イベントが発表 人気バラエティとのコラボに、ちいかわ・スンスン登場も
フジテレビは、夏の“新”2大イベントとして、東京・湾岸エリアでの「めざまし WANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」と、フジテレビ本社屋での「お台場ファンライジング〜楽しくアガる︕真夏のエンタメ最前線〜」の開催を発表した。
【写真】「WANGANフェス」でコラボする人気バラエティ番組をチェック！
「めざまし WANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」は、豊洲PIT（東京都江東区豊洲）で8月3〜9日、東京ガーデンシアター（東京都江東区有明）で8月13・14日、計9日間にわたり開催。
話題のアーティスト、アイドル、芸人、俳優、インフルエンサーが集合し、9日間にわたり、『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組『千鳥の鬼レンチャン』、『ぽかぽか』などがコラボレーションし、音楽・笑い・トークライブなど、毎日さまざまなオリジナルイベントを届ける。
毎年恒例の『めざましライブ』も連日開催予定。さらに、『TOKYO IDOL FESTIVAL』や『New Beginning Fes』など、大型フェスや音楽イベントとの垣根を越えたコラボレーション企画も準備中だ。
一方、「お台場ファンライジング」は、フジテレビ本社屋にて7月25日〜8月23日の30日間にわたり開催。
「ファンライジング」は”ファン”と”ライジング”を組み合わせた造語で、”スキ”が高まり、広がっていく様子を表現している。
本イベントでは、キャラクターやコンテンツを光に見立て、それぞれの魅力が集まり広がることで、来場者一人一人を照らし、”スキ”との出会いを共有、世代やジャンルを問わず多彩な番組、キャラクターが集結し、来場者に、ここでしか味わえない”楽しさ”を届ける。
今回、第1弾発表キャラクターとして『めざましテレビ』で放送中の「ちいかわ」「パペットスンスン」の参加が決定。
さらに、4月2日に「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を迎えた「ガチャピン・ムック」も、「お台場ファンライジング」を盛り上げる。
「めざまし WANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」は、豊洲PITにて8月3〜9日、東京ガーデンシアターにて8月13・14日開催。「お台場ファンライジング〜楽しくアガる︕真夏のエンタメ最前線〜」は、フジテレビ本社屋にて7月25日〜8月23日開催。
【写真】「WANGANフェス」でコラボする人気バラエティ番組をチェック！
「めざまし WANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」は、豊洲PIT（東京都江東区豊洲）で8月3〜9日、東京ガーデンシアター（東京都江東区有明）で8月13・14日、計9日間にわたり開催。
毎年恒例の『めざましライブ』も連日開催予定。さらに、『TOKYO IDOL FESTIVAL』や『New Beginning Fes』など、大型フェスや音楽イベントとの垣根を越えたコラボレーション企画も準備中だ。
一方、「お台場ファンライジング」は、フジテレビ本社屋にて7月25日〜8月23日の30日間にわたり開催。
「ファンライジング」は”ファン”と”ライジング”を組み合わせた造語で、”スキ”が高まり、広がっていく様子を表現している。
本イベントでは、キャラクターやコンテンツを光に見立て、それぞれの魅力が集まり広がることで、来場者一人一人を照らし、”スキ”との出会いを共有、世代やジャンルを問わず多彩な番組、キャラクターが集結し、来場者に、ここでしか味わえない”楽しさ”を届ける。
今回、第1弾発表キャラクターとして『めざましテレビ』で放送中の「ちいかわ」「パペットスンスン」の参加が決定。
さらに、4月2日に「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を迎えた「ガチャピン・ムック」も、「お台場ファンライジング」を盛り上げる。
「めざまし WANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」は、豊洲PITにて8月3〜9日、東京ガーデンシアターにて8月13・14日開催。「お台場ファンライジング〜楽しくアガる︕真夏のエンタメ最前線〜」は、フジテレビ本社屋にて7月25日〜8月23日開催。