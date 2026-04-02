映画『超かぐや姫！』3週間限定で本編後に「Reply」MVが上映決定
アニメ映画『超かぐや姫！』が、週末動員ランキングで6週連続トップ10入りを記録中。4月10日からは3週間限定で、本編上映後に「Reply」のミュージックビデオが上映されることも決定した。
【動画】「Reply」のミュージックビデオ
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟による初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆を描く。
劇場公開以来、6週連続で週末動員ランキングTOP10入り（興行通信社調べ）を果たし、ついに累計興行収入が15億円を突破した本作。明日3日からは入場者特典第4弾「歌ってみた」イラストポストカード（2種ランダム）の配布と、かぐやと彩葉の2人が担当するウェルカムアナウンス第2週目の開始を控えており、まだまだ劇場ならではの楽しみを用意している。
そしてこのたび、4月10日より本編上映後に「Reply」のミュージックビデオ（以下、MV）が上映されることが決定した。「劇場でも本編と一緒にMVを観たい！」という声を受けて始まり、いまや定番となった本編終了後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映。今回は同曲に代わって人気曲「Reply」MVが3週間限定で上映される。なお、上映期間終了後は「ray 超かぐや姫！Version」MVの上映が再開される。
kz（livetune）が手がけた劇中曲「Reply」は、その名の通り“返信”としてのつながりを感じられる楽曲で、かぐやと彩葉が出会い、過ごした日々と互いへの思いが綴られている。ミュージックビデオは、かぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮して描いた仕上がりとなっており、本編の感動が鮮明によみがえる。MV公開から1ヵ月足らずで再生数は250万回を超え、「最高に泣ける」「何度聴いても感動する」といった声が寄せられる人気MVのひとつだ。
また、来週7日に発表されるウェルカムアナウンス第3週目の担当キャラクターにも注目だ。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。
【動画】「Reply」のミュージックビデオ
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟による初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆を描く。
そしてこのたび、4月10日より本編上映後に「Reply」のミュージックビデオ（以下、MV）が上映されることが決定した。「劇場でも本編と一緒にMVを観たい！」という声を受けて始まり、いまや定番となった本編終了後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映。今回は同曲に代わって人気曲「Reply」MVが3週間限定で上映される。なお、上映期間終了後は「ray 超かぐや姫！Version」MVの上映が再開される。
kz（livetune）が手がけた劇中曲「Reply」は、その名の通り“返信”としてのつながりを感じられる楽曲で、かぐやと彩葉が出会い、過ごした日々と互いへの思いが綴られている。ミュージックビデオは、かぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮して描いた仕上がりとなっており、本編の感動が鮮明によみがえる。MV公開から1ヵ月足らずで再生数は250万回を超え、「最高に泣ける」「何度聴いても感動する」といった声が寄せられる人気MVのひとつだ。
また、来週7日に発表されるウェルカムアナウンス第3週目の担当キャラクターにも注目だ。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。