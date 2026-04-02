『モリミュ』キャスト陣がGW開催の「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」に登場！
三好輝原作の人気漫画『憂国のモリアーティ』の連載10周年を記念したミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Repriseが、GWに東京ミッドタウン日比谷で開催される、演劇や音楽などのエンターテインメントをライブ体験とともに楽しめる都市型フェスティバル「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」の「ステップショー」に登場することが決定した。5月4日に出演する。
【写真】『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Reprise 公演スケジュールをチェック
「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」の「ステップショー」では、さまざまなジャンルの本格的なエンターテインメントの数々を無料で楽しめる。ミュージカル、オペラ、バレエなど、さまざまな舞台ジャンルの名作・話題作・新作が、今年初めて設置される屋根付きの特設ステージに登場。
普段は劇場でしか観ることができないパフォーマンスを、日比谷の開放的な空のもと、オールスタンディングで誰もが気軽に体験できる。
「ステップショー」は、日比谷ステップ広場にて4月25日、26日、29日、5月2日〜6日、9日に開催予定。
ピアノとヴァイオリンの生演奏で紡ぐ、ミュージカル『憂国のモリアーティ』。このたび、6月に開幕する「緋色の研究 Reprise」の上演を記念して、出演キャストによるスペシャルステージが、5月4日に開催される。
生演奏による歌唱披露、そして公演への熱い意気込みを語るトークを届け、物語の世界に浸る特別な時間を楽しむことができる。
出演は鈴木勝吾、平野良、山本一慶（1ステージ目MC）、鎌苅健太（2ステージ目MC）、大澤信児、熊田愛里、田中奏、若林佑太、境田桃子（ピアノ）、林周雅（ヴァイオリン）。
なお、「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」は、東京ミッドタウン日比谷にて4月25日〜5月31日まで開催。
「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」の「ステップショー」では、さまざまなジャンルの本格的なエンターテインメントの数々を無料で楽しめる。ミュージカル、オペラ、バレエなど、さまざまな舞台ジャンルの名作・話題作・新作が、今年初めて設置される屋根付きの特設ステージに登場。
普段は劇場でしか観ることができないパフォーマンスを、日比谷の開放的な空のもと、オールスタンディングで誰もが気軽に体験できる。
「ステップショー」は、日比谷ステップ広場にて4月25日、26日、29日、5月2日〜6日、9日に開催予定。
ピアノとヴァイオリンの生演奏で紡ぐ、ミュージカル『憂国のモリアーティ』。このたび、6月に開幕する「緋色の研究 Reprise」の上演を記念して、出演キャストによるスペシャルステージが、5月4日に開催される。
生演奏による歌唱披露、そして公演への熱い意気込みを語るトークを届け、物語の世界に浸る特別な時間を楽しむことができる。
出演は鈴木勝吾、平野良、山本一慶（1ステージ目MC）、鎌苅健太（2ステージ目MC）、大澤信児、熊田愛里、田中奏、若林佑太、境田桃子（ピアノ）、林周雅（ヴァイオリン）。
なお、「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」は、東京ミッドタウン日比谷にて4月25日〜5月31日まで開催。