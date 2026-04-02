ムロツヨシ、“入れ墨姿”に驚きの声「えっ！」「ギャップ！」
俳優のムロツヨシが2日、自身のインスタグラムを更新。“入れ墨姿”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】芸能人の衝撃のタトゥー姿
投稿では「『九条の大罪』Netflix 本日より始まります 宜しくお願い致します」と柳楽優弥が主演を務めるNetflixシリーズ『九条の大罪』の配信開始を報告。あわせて公開された写真では、体に入れ墨を施した迫力ある姿を見せている。
ムロは本作で、伏見組の若頭・京極清志を演じる。
ファンからは「えっ！ムロさんが!!」「新鮮!!」「雰囲気違う！」「ギャップ!!」「圧が凄い」といった驚きの声が寄せられている。
引用：「ムロツヨシ」インスタグラム（＠murotsuyoshi0123）
【写真】芸能人の衝撃のタトゥー姿
投稿では「『九条の大罪』Netflix 本日より始まります 宜しくお願い致します」と柳楽優弥が主演を務めるNetflixシリーズ『九条の大罪』の配信開始を報告。あわせて公開された写真では、体に入れ墨を施した迫力ある姿を見せている。
ムロは本作で、伏見組の若頭・京極清志を演じる。
ファンからは「えっ！ムロさんが!!」「新鮮!!」「雰囲気違う！」「ギャップ!!」「圧が凄い」といった驚きの声が寄せられている。
引用：「ムロツヨシ」インスタグラム（＠murotsuyoshi0123）