石丸伸二“恋リア”出演に驚き「怖すぎる！」 質問者を逆に詰めるシーンも
ABEMAオリジナルの新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）が「ABEMA SPECIALチャンネル」にて2日23時、スタートする。
【写真】石丸伸二と恋愛するかもしれないメンバー
この番組は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。
参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務める。
#1では、参加者たちが初めて顔を合わせるシーンからスタート。経営者、俳優、市議会議員、フリーアナウンサーなど、各分野で活躍する個性豊かなメンバーが集まるなか、最後に現れた元政治家のしんじ（石丸伸二）の姿に、参加者たちは「知らない人いる！？」「やば！ 怖すぎる！」と騒然。スタジオでもその異色すぎる参加者に驚きの声が上がる。
その後の会話では、いずみから「恋の方はどうなんですか？」と問われたしんじが、「公人という立場上、周囲も巻き込んでしまう。自分と恋愛するのは、みんな嫌だろうなって思いながらここ数年は過ごしている」と、恋から遠ざかってしまった理由を吐露する場面も。さらに“本気の恋”を聞かれた場面では「本気ってなんですか？ 本気ということは、恋愛に真贋があるっておっしゃってるんですよね」と逆質問するなど独特の恋愛観を披露。しんじがこの後どんなアクションを起こしていくのか、注目だ。
また番組では、この2泊3日の“リハビリ入院”におけるルールも明らかに。参加者たちは事前に“恋人に求める秘密の絶対条件”を記入しており、その内容は最後まで明かされないまま共同生活を送ることに。仕事や立場を一旦置き、「恋を最優先にする」というルールのもと、恋のリハビリがスタートする中、なかなか会話に入れず戸惑うメンバーに、早速“おくすり”が処方されるほか、デートで2人の距離を一気に縮める“劇薬”も処方される展開に――。
果たして、恋を忘れた大人たちは再び“ときめき”を取り戻すことができるのか。『恋愛病院』第1話はABEMAにて2日23時配信。
【写真】石丸伸二と恋愛するかもしれないメンバー
この番組は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。
#1では、参加者たちが初めて顔を合わせるシーンからスタート。経営者、俳優、市議会議員、フリーアナウンサーなど、各分野で活躍する個性豊かなメンバーが集まるなか、最後に現れた元政治家のしんじ（石丸伸二）の姿に、参加者たちは「知らない人いる！？」「やば！ 怖すぎる！」と騒然。スタジオでもその異色すぎる参加者に驚きの声が上がる。
その後の会話では、いずみから「恋の方はどうなんですか？」と問われたしんじが、「公人という立場上、周囲も巻き込んでしまう。自分と恋愛するのは、みんな嫌だろうなって思いながらここ数年は過ごしている」と、恋から遠ざかってしまった理由を吐露する場面も。さらに“本気の恋”を聞かれた場面では「本気ってなんですか？ 本気ということは、恋愛に真贋があるっておっしゃってるんですよね」と逆質問するなど独特の恋愛観を披露。しんじがこの後どんなアクションを起こしていくのか、注目だ。
また番組では、この2泊3日の“リハビリ入院”におけるルールも明らかに。参加者たちは事前に“恋人に求める秘密の絶対条件”を記入しており、その内容は最後まで明かされないまま共同生活を送ることに。仕事や立場を一旦置き、「恋を最優先にする」というルールのもと、恋のリハビリがスタートする中、なかなか会話に入れず戸惑うメンバーに、早速“おくすり”が処方されるほか、デートで2人の距離を一気に縮める“劇薬”も処方される展開に――。
果たして、恋を忘れた大人たちは再び“ときめき”を取り戻すことができるのか。『恋愛病院』第1話はABEMAにて2日23時配信。