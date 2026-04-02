ホロライブ・AZKi、大胆すぎる衣装で“初”配信「スクショがとまらん」【エイプリルフール】
「ホロライブ」所属VTuber・AZKiさんが1日に自身のチャンネルを更新。新しい衣装でエイプリルフールらしい配信を行い、ファンを喜ばせている。
【動画】清楚なイメージから激変したAZKiさんの初期衣装
『【＃AZKi初配信】AZKi Debut. はじめまして――？【新人Vtuber】』と題された今回の配信では、AZKiさんが新人VTuberになりきって活動初期の衣装で登場。2018年のオリジナル版から大幅にリファインされており、より腹部や脚部が強調された大胆な衣装になっている。
また、初配信らしくAZKiさんは自身のプロフィールも解説。「歌うことと音楽が大好きでこの世界にやってきました」と自己紹介しつつ、好きなアニメに『魔法少女リリカルなのは』『マクロスF』『ソードアート・オンライン』『鋼の錬金術師』などを挙げ、新人とは思えない“古参”オーラを漂わせていた。
エイプリルフールらしくもありつつ、新旧ファンを喜ばせる今回の配信にファンからは「あずきちは最高だよ」「スクショがとまらん」「AZKiさんの初配信に立ち会うことが出来て本当に嬉しかったです」「1st衣装のライブ2Dかわいすぎた」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」
【動画】清楚なイメージから激変したAZKiさんの初期衣装
『【＃AZKi初配信】AZKi Debut. はじめまして――？【新人Vtuber】』と題された今回の配信では、AZKiさんが新人VTuberになりきって活動初期の衣装で登場。2018年のオリジナル版から大幅にリファインされており、より腹部や脚部が強調された大胆な衣装になっている。
エイプリルフールらしくもありつつ、新旧ファンを喜ばせる今回の配信にファンからは「あずきちは最高だよ」「スクショがとまらん」「AZKiさんの初配信に立ち会うことが出来て本当に嬉しかったです」「1st衣装のライブ2Dかわいすぎた」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」