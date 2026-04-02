『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念「日本語版プレミアム試写会」実施決定！ 新場面写真も到着
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念して、4月21日に日本語版プレミアム試写会の実施が決定。併せて、新場面写真も解禁された。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』新場面写真ギャラリー
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。
本作の公開を記念し、4月21日に都内某所で『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版プレミアム試写会を実施。計280名を招待する。本試写会イベントの応募は、4月2日〜7日23時59分まで。専用応募フォームより応募する。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日全国公開。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』新場面写真ギャラリー
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
本作の公開を記念し、4月21日に都内某所で『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版プレミアム試写会を実施。計280名を招待する。本試写会イベントの応募は、4月2日〜7日23時59分まで。専用応募フォームより応募する。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日全国公開。