中島史恵、ソロショット　※「中島史恵」Instagram

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　タレントの中島史恵が2日までにInstagramを更新。ストレッチ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。

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　シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。

　そんな中島が今回披露したのは、ストレッチ中のソロショット。「私のカラダ創りのモットーは『ほぐす』『整える』『鍛える』ストレッチも大事にしてます」とつづり、可愛らしい表情も見せた。ファンからは「素敵」などのコメントや、ハート絵文字が贈られている。

引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）