中島史恵57歳、ストレッチ姿に絶賛の声「可愛い」「素敵！」
タレントの中島史恵が2日までにInstagramを更新。ストレッチ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな中島が今回披露したのは、ストレッチ中のソロショット。「私のカラダ創りのモットーは『ほぐす』『整える』『鍛える』ストレッチも大事にしてます」とつづり、可愛らしい表情も見せた。ファンからは「素敵」などのコメントや、ハート絵文字が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな中島が今回披露したのは、ストレッチ中のソロショット。「私のカラダ創りのモットーは『ほぐす』『整える』『鍛える』ストレッチも大事にしてます」とつづり、可愛らしい表情も見せた。ファンからは「素敵」などのコメントや、ハート絵文字が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）