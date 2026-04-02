対局時とギャップがすごい！ Mリーガー美女の花柄ワンピ姿に絶賛「めちゃくちゃカワイイ」
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の“淑女なベルセルク”こと高宮まり（日本プロ麻雀連盟）が2日、自身のInstagramを更新し、キュートな花柄のワンピース姿を公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】高宮まり、りりしいユニフォーム姿のギャップがすごい
「Mリーグ25‐26」レギュラーシーズンの方では220.7ポイントの成績で、40人中9位と活躍、さらにチームも危なげなくセミファイナル進出を決めている高宮。この日は「投稿の仕方も忘れるくらい放置してましたが。。」「りおさん（編集部注・東城りお）が素敵写真撮ってくれたのでインスタ新年度なり」とつづり花柄のワンピース姿を公開した。
コメント欄には「可愛いしスタイル良いしピンク色のワンピース似合ってるね」「めちゃくちゃカワイイ」「素晴らしい」「可愛いですね」といった称賛が寄せられている。
引用：「高宮まり」Instagram（＠takamiyamari）
【写真】高宮まり、りりしいユニフォーム姿のギャップがすごい
「Mリーグ25‐26」レギュラーシーズンの方では220.7ポイントの成績で、40人中9位と活躍、さらにチームも危なげなくセミファイナル進出を決めている高宮。この日は「投稿の仕方も忘れるくらい放置してましたが。。」「りおさん（編集部注・東城りお）が素敵写真撮ってくれたのでインスタ新年度なり」とつづり花柄のワンピース姿を公開した。
コメント欄には「可愛いしスタイル良いしピンク色のワンピース似合ってるね」「めちゃくちゃカワイイ」「素晴らしい」「可愛いですね」といった称賛が寄せられている。
引用：「高宮まり」Instagram（＠takamiyamari）