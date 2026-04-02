『モンハン』でハリウッドデビュー女優、ヘアカットで印象激変 ビフォーアフター公開
女優の山崎紘菜が2日、自身のInstagramを更新し、役作りで約10年ぶりにショートヘアーにしたことを報告。ビフォー＆アフターを公開し、そのギャップでファンを驚かせている。
【写真】山崎紘菜、ロングヘア→ショートヘアに
山崎「新しい役のために、10年近くぶりのショートになりました」と明かし、「シャンプーがとても楽です」とつづっている。そんな山崎は「after←→before」とつづるとともに、ばっさりカットした現在のヘアスタイルと、カット前の写真を公開。カット前は、胸元まで伸びようかという長さだった髪が、耳元にかかる程度にまで切りそろえられている。
ファンからの評判は上々で、コメント欄には「ボーイッシュだ！カッコ可愛い」「うぇ⁉︎ かっこかわよすぎる…」「ショートほんとに似合ってて頭から紘菜さんが離れないです」といった声が殺到している。
■山崎紘菜（やまざき ひろな）
1994年4月25日生まれ。千葉県出身。第7回東宝シンデレラオーディションで審査員特別賞を受賞すると、2012年公開の『僕等がいた 前篇』でスクリーンデビュー。同年10月期放送のドラマ『高校入試』（フジテレビ系）でテレビドラマ初出演を果たす。以降、多数の話題作に出演し、2018年には映画『モンスターハンター』でハリウッドデビュー。2022年には『舞い上がれ！』（NHK総合）で連続テレビ小説に初出演した。現在、7月スタートのドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）にも出演している。
引用：「山崎紘菜」Instagram（＠hirona_yamazaki）
【写真】山崎紘菜、ロングヘア→ショートヘアに
山崎「新しい役のために、10年近くぶりのショートになりました」と明かし、「シャンプーがとても楽です」とつづっている。そんな山崎は「after←→before」とつづるとともに、ばっさりカットした現在のヘアスタイルと、カット前の写真を公開。カット前は、胸元まで伸びようかという長さだった髪が、耳元にかかる程度にまで切りそろえられている。
■山崎紘菜（やまざき ひろな）
1994年4月25日生まれ。千葉県出身。第7回東宝シンデレラオーディションで審査員特別賞を受賞すると、2012年公開の『僕等がいた 前篇』でスクリーンデビュー。同年10月期放送のドラマ『高校入試』（フジテレビ系）でテレビドラマ初出演を果たす。以降、多数の話題作に出演し、2018年には映画『モンスターハンター』でハリウッドデビュー。2022年には『舞い上がれ！』（NHK総合）で連続テレビ小説に初出演した。現在、7月スタートのドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）にも出演している。
引用：「山崎紘菜」Instagram（＠hirona_yamazaki）