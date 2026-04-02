杉咲花、「GINZA」カバーに登場 ハンサムなジャケットなど多彩なコーデを披露
杉咲花が、4月11日発売の「GINZA」5月号（マガジンハウス）の表紙に登場。“BOSS MODE（＝架空の上司）”をテーマにクールなスタイリングを披露したほか、ファッションや仕事観に迫るロングインタビューも掲載している。
【写真】杉咲花、『冬のなんかさ、春のなんかね』クランクアップで笑顔
本誌では、エレガントなツナギや、ハンサムなジャケットなど、様々なバリエーションのスタイリングを披露した杉咲。
撮影当日は、20代後半を迎え「凛とした、大人の格好良さ」が漂う杉咲から、「強気な上司」を裏テーマに、ファッションシューティングを考えることに。その時杉咲は、いつもの印象とは違った表情を捉えたいという編集部の意図を、瞬時に察知。洋服のポイントをおさえながら、持ち前の表現力で魅力的に演じて見せた。
撮影後は「強い女性になれていましたか？憧れるけれど、できていたかな」と笑顔を浮かべ、「普段の好みでもある、ネクタイを使ったスタイリングが好きでした」とコメント。
ロングインタビューでは、自身のファッションの好みの変化や、人生の節目に大人のジュエリーを手に入れた話、そして「演じる」という仕事の捉え方や3月末に最終回を迎えた主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）にまつわるエピソードについて、たっぷり語った。最後には、最近はじめたという「新たな趣味」のエピソードも明かしている。
5月号の特集は、「GINZAガールのお仕事スタイル BOOK」。めざましい活躍で時代を作る人の仕事術や、ファッションディレクターの勝負服、スタイリストのユニフォーム、トレンドも押さえたお仕事服の最新スタンダードなど、働くGINZA世代が今気になるあれこれをとことん追求。さらに、ミュージックシーンの新星・MON7A、LET ME KNOW、Chevonのロングインタビューも収めている。
中面には、 BE：FIRSTのSOTAが登場。ダンスの世界大会で優勝経験があり、圧倒的な実力で支持を集める彼が、春の軽やかなルックを身にまとい、大縄跳びを使いながら“神技”さながらのポージングを披露している。
「GINZA」5月号は、マガジンハウスより4月11日発売。定価950円。
【写真】杉咲花、『冬のなんかさ、春のなんかね』クランクアップで笑顔
本誌では、エレガントなツナギや、ハンサムなジャケットなど、様々なバリエーションのスタイリングを披露した杉咲。
撮影当日は、20代後半を迎え「凛とした、大人の格好良さ」が漂う杉咲から、「強気な上司」を裏テーマに、ファッションシューティングを考えることに。その時杉咲は、いつもの印象とは違った表情を捉えたいという編集部の意図を、瞬時に察知。洋服のポイントをおさえながら、持ち前の表現力で魅力的に演じて見せた。
ロングインタビューでは、自身のファッションの好みの変化や、人生の節目に大人のジュエリーを手に入れた話、そして「演じる」という仕事の捉え方や3月末に最終回を迎えた主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）にまつわるエピソードについて、たっぷり語った。最後には、最近はじめたという「新たな趣味」のエピソードも明かしている。
5月号の特集は、「GINZAガールのお仕事スタイル BOOK」。めざましい活躍で時代を作る人の仕事術や、ファッションディレクターの勝負服、スタイリストのユニフォーム、トレンドも押さえたお仕事服の最新スタンダードなど、働くGINZA世代が今気になるあれこれをとことん追求。さらに、ミュージックシーンの新星・MON7A、LET ME KNOW、Chevonのロングインタビューも収めている。
中面には、 BE：FIRSTのSOTAが登場。ダンスの世界大会で優勝経験があり、圧倒的な実力で支持を集める彼が、春の軽やかなルックを身にまとい、大縄跳びを使いながら“神技”さながらのポージングを披露している。
「GINZA」5月号は、マガジンハウスより4月11日発売。定価950円。