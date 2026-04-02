ゼンデイヤが結婚を公表しないわけ トム・ホランドを好きな理由も語る「彼と一緒だと不安にならない」
俳優のゼンデイヤが、極秘挙式が伝えられるトム・ホランドを好きな理由、そして結婚を公表しない理由を明かした。
【写真】結婚指輪では？と話題 ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場
The New York Timesのポッドキャスト『Modern Love』に出演したゼンデイヤ。「彼こそ運命の相手だと分かったのは、彼と一緒だと不安にならないから。本当に心穏やかでいられるし、落ち着いた気持ちでいられる」と話し、初めて会った映画『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）のオーディションを振り返った。
「すごく緊張していたけれど、彼が私を落ち着かせてくれた…ほんとうに良い人だから、そばにいるだけで安心できる。ああいう大作映画のオーディションは、お互いの相性をチェックするようなものだよね。ああ、この人は本当にこの役が欲しいんだとか感じるものだけど、彼は本当に素敵な人だった」。
ゼンデイヤとトムは、2021年にキスをしている姿をキャッチされ関係が発覚。2025年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞にて、ゼンデイヤの左手薬指にダイヤのリングが光っていたことから、婚約が伝えられるようになり、今年3月に開催されたアクター賞授賞式にて、彼女のスタイリストが「挙式はもう済んだ」と語ったことから、極秘結婚が伝えられている。
結婚を公表しない理由について、ゼンデイヤは「私自身、彼との関係に、世間がシンパシーを感じていることを理解できます。自分たちは公人であるという自覚もある。それに、私たちは2人とも世間が見守る中で成長し、お互い恋に落ちる映画にも出演してきました。だから、その気持ちが理解できるし、『首を突っ込まないで』と突き放すこともしたくないんです」とコメント。
そのうえで、「私は多くの面でプライベートを大切にする人間で、自分と彼のために、最大限努力しています」とゼンデイヤ。世間から隠れようとしている訳ではないものの、自分たちや、愛する人たちの喜びを維持するために、自分たちの心のうちに収めておくよう努めていると語った。さらに「私にも、話したいことや共有したいことについて、自分なりの小さな境界線が存在します」と話し、世間の要望の中間で、「バランスを取ろうと努めている」と語った。
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The New York Timesのポッドキャスト『Modern Love』に出演したゼンデイヤ。「彼こそ運命の相手だと分かったのは、彼と一緒だと不安にならないから。本当に心穏やかでいられるし、落ち着いた気持ちでいられる」と話し、初めて会った映画『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）のオーディションを振り返った。
ゼンデイヤとトムは、2021年にキスをしている姿をキャッチされ関係が発覚。2025年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞にて、ゼンデイヤの左手薬指にダイヤのリングが光っていたことから、婚約が伝えられるようになり、今年3月に開催されたアクター賞授賞式にて、彼女のスタイリストが「挙式はもう済んだ」と語ったことから、極秘結婚が伝えられている。
結婚を公表しない理由について、ゼンデイヤは「私自身、彼との関係に、世間がシンパシーを感じていることを理解できます。自分たちは公人であるという自覚もある。それに、私たちは2人とも世間が見守る中で成長し、お互い恋に落ちる映画にも出演してきました。だから、その気持ちが理解できるし、『首を突っ込まないで』と突き放すこともしたくないんです」とコメント。
そのうえで、「私は多くの面でプライベートを大切にする人間で、自分と彼のために、最大限努力しています」とゼンデイヤ。世間から隠れようとしている訳ではないものの、自分たちや、愛する人たちの喜びを維持するために、自分たちの心のうちに収めておくよう努めていると語った。さらに「私にも、話したいことや共有したいことについて、自分なりの小さな境界線が存在します」と話し、世間の要望の中間で、「バランスを取ろうと努めている」と語った。