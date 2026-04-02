『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画、『ザ・バットマン2（原題）』の撮影がまもなく始まるようだ。主演のロバート・パティンソンが認めた。

最新作『ザ・ドラマ（原題）』のため、フランスのテレビ番組「」に登場したパティンソンは、『ザ・バットマン2』について「また演じられるのが楽しみ。この映画（『ザ・ドラマ』）のプレスツアーがあと1週間くらいで終わり、その後すぐにバットマンの仕事が始まります」と話した。

以前の報道では、本作は2026年4月末～5月頭の撮影開始と伝えられていた。具体的な撮影開始日は明らかになっていないが、当初の計画よりスケジュールを少し繰り上げて撮影が始まることも考えられる。

また、パティンソンは「新しい脚本は良い。とっても良いです」と付け加えてもいる。ペンギン役のコリン・ファレルも「傑作」と以前だけに、その出来栄えにはますます期待が高まる。

によると、続編はドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」（2024）の数週間後から始まる物語で、ブルース・ウェインの過去や人生をより深く探求する、“前例のないバットマン映画”になるとのこと。「新しくて危険だと感じられる」作品を目指したとも。

出演者はバットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソン、ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトのほか、ジョーカー役のバリー・コーガンが復帰する見込み。新キャストには『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ヨハンソン、セバスチャン・スタン。

監督・脚本はマット・リーヴス、共同脚本はマットソン・トムリンが前作から続投する。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。

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