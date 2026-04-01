きょうから新年度がはじまります。県庁では辞令交付式が行われ、吉村知事が山積する県政課題に向き合うよう、職員に呼びかけました。

【写真を見る】県庁で辞令交付式 吉村知事が山積する県政課題に向き合うよう呼びかけ 新年度スタート（山形）

けさ県庁では部長級職員などに吉村知事から辞令が交付されました。辞令は県が関わる法人の理事長にも交付され、今年度公立化した東北公益文科大学の理事長も含まれます。

吉村知事は幹部職員を前に山積する県政課題に向き合いながらセクシャルハラスメントのない環境づくりに取り組むように指示し「県庁はワンチーム。仲間と助け合い目標を共有して一緒に前に進み、幹部職員として最前線に立って職務に取り組んでほしい」と呼びかけました。

県土整備部 井上洋子 技術統括監「身の引き締まる思いをしている。みなさまの生活基盤をきちっと整えていくことが責務だと思っておりますので、全力を尽くしてがんばって参りたいと本日改めて思っている」

知事部局の新年度の異動は、昨年度より９９人少ない、１５３５人となっています。