河本結みたいな飛距離の出る“つかまった”フェードは「左手小指を軸に腕を回す」
最新ドライバーは直進性に優れているので、フェースターンを抑えて打つフェードとの相性が抜群だという。フェードを打つにはフォローで左に振り抜くことがマスト。「そのために左腕を返しながらインに振る動きがポイントです」とシニアプロ福永和宏は語る。河本結みたいな正確なフェードボールの打ち方を詳しく教えてもらった。
【連続写真】左手小指を支点に左腕を回してインに振り抜く 河本結のフェードスイング
◇ ◇ ◇フェードの絶対条件である左に振る動きは、第一にセットアップが大事です。準備を間違うとイン・アウトに振ってプッシュのミスに。ややオープンに構え、ボールをやや左足寄りに置くことで、ストレート・イン軌道が作りやすくなります。また、両肩を平行に保って5対5の体重配分で構えると、上から下に振れるため、フォローを左に出しやすくなります。スイング中はインパクト付近で左腕を返すのがポイント。左に振れても左ヒジが引けてしまうとボールに力が伝わりません。ダウンスイングからインパクトにかけて体に引き寄せることで、小指を中心に左腕をグルッと回せます。まずは左手の小指、薬指、中指を締めることで左ワキが締まる感覚をつかみましょう。PWなどで左手だけでボールを打って、正しい左手の動きを確認することから始めるのがオススメです。■解説 福永和宏ふくなが・かずひろ／ 1969年生まれ、福岡県出身。1992年にプロ入りし、96年にツアー初優勝を飾った。現在はシニアツアーに参戦しながらレッスン活動も行っている◇ ◇ ◇●河本結のショットを詳細分析！ 関連記事『河本結のアイアンショットはまさにお手本！ アドレスでインパクトの形を作ってから打つといい』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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