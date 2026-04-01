岩井明愛「いつ崩れるかわからない」という石橋に腰掛けヒヤヒヤ 最強パワースポットを訪問
岩井明愛が自身のインスタグラムを更新。アリゾナ州で開催された米国女子ツアー「フォード選手権」終了後、妹の千怜とともに同州にある赤い岩山に囲まれたスピリチュアルの街・セドナを訪ねたことを投稿した。
【写真】「いつ崩れるかわからない」巨大なデビルズブリッジに腰を下ろす岩井明愛（全3枚）
最初に英語で「セドナにあるデビルズブリッジ」「とても素晴らしい、そして休憩するには最高の場所を見つけました」と記した通り、投稿2枚目の写真には、雄大な景色の中、巨大な岩の橋にちょこんと腰掛けた人物が小さく写っている。「これは岩井かな？」と思ったところ、3枚目ではしっかりと望遠レンズで撮った写真が公開されていた。1枚目の動画は、訪問した人たちが石を積み上げていった「ケルン」のてっぺんに、さらに石を乗せようとする岩井の姿を動画で撮影。かなり不安定に見えるが、岩井は2つの石を新たに積むことに成功していた。セドナを大いに楽しんだ様子の岩井だったが、投稿では「今までの人の想いが詰まった石積み。いつ崩れるかわからない橋。内心はヒヤヒヤ」と、スリリングな気持ちを味わったことも明かしていた。それでも「自然に触れた1日でした、機会があれば皆さんも是非！」と、この地への訪問を強く勧めていた。投稿を見たファンからは「大自然の中気分転換ですね」「雄大な景色だけど…あきちゃん！怖くないの？」「アッキー、気をつけてぇー」などとコメント。海外のファンからも「セドナに来てくれて本当に嬉しいです！ 魔法のような場所だよね」「石を積み上げるのがとても上手です」などの声が寄せられていた。今シーズンの岩井はこれまで米ツアー5試合に参戦し、「HSBC女子世界選手権」で8位に入るなど、全てで予選を通過している。今週は“賞金総額6億円超”の新規大会「アラムコ選手権」に参戦。名誉ある第1回大会優勝者を目指す。
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