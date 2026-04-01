土屋アンナ、4人の子どもたちの“顔出し”集合ショット公開「イケメンだなあ」「立派なお兄さんになってる」
俳優でモデルの土屋アンナ（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。4人の子どもたちの“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「イケメンだなあ」わが子4人の“顔出し”集合ショットを公開した土屋アンナ
土屋は、誕生日ケーキを前に笑顔を見せる子どもたちの写真で、「優しい息子よ。心羽誕生日おめでとう」と次男・心羽（しんば）くんの誕生日を報告。「いつも優しい心を持ち 嫌な顔一つせず、妹達の面倒もしっかり見てくれてありがとう」と感謝を伝え、「変わらず心羽は心羽で居続けてください。柔道も頑張って！楽を選ばない道で生きづつけて 人の為に。自分の為に。誕生日おめでとう あなたが産まれてきて感謝してます 心に羽根が生えた美しい子よ‥大好きですよ 母より」と心羽くんへ愛情たっぷりに祝福のメッセージをつづった。
この投稿には、「お誕生日おめでとう」と祝福の声を中心に、「優しさが写真から溢れ出てる」「立派なお兄さんになってる」「素敵ファミリー」「しんばくんもスカイくんイケメンだなあ」などの声が寄せられている。
土屋は2004年11月に第1子長男・澄海（すかい）くん、10年3月に第2子次男・心羽くん、17年3月に第3子長女・星波（せいな）ちゃん、18年11月に第4子次女・虹波（にいな）ちゃんを出産している。
【写真】「イケメンだなあ」わが子4人の“顔出し”集合ショットを公開した土屋アンナ
土屋は、誕生日ケーキを前に笑顔を見せる子どもたちの写真で、「優しい息子よ。心羽誕生日おめでとう」と次男・心羽（しんば）くんの誕生日を報告。「いつも優しい心を持ち 嫌な顔一つせず、妹達の面倒もしっかり見てくれてありがとう」と感謝を伝え、「変わらず心羽は心羽で居続けてください。柔道も頑張って！楽を選ばない道で生きづつけて 人の為に。自分の為に。誕生日おめでとう あなたが産まれてきて感謝してます 心に羽根が生えた美しい子よ‥大好きですよ 母より」と心羽くんへ愛情たっぷりに祝福のメッセージをつづった。
土屋は2004年11月に第1子長男・澄海（すかい）くん、10年3月に第2子次男・心羽くん、17年3月に第3子長女・星波（せいな）ちゃん、18年11月に第4子次女・虹波（にいな）ちゃんを出産している。