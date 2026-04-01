『愛の不時着』イ・シニョン、来日ファンミのKV公開「かけがえのない特別な宝物になるはず」 お見送り会やミーグリも
韓国ドラマ『愛の不時着』にイケメン兵士役で出演した俳優イ・シニョンが、5月6日に来日ファンミーティング「Spring, With You」を開催。今回、新キービジュアルが公開となった。
【別カット】春らしい…！ピンクの差し色コーデで笑顔のイ・シニョン
イ・シニョンは、世界的大ヒットドラマ『愛の不時着』（2019年）でイケメン兵士パク・グァンボムを演じ、世界的に注目を集めて以降、作品を重ねるごとに演技派としての評価を確立してきた韓国の若手俳優。
『“Spring, With You” LEE SINYOUNG JAPAN FANMEETING』では、日本のファンと春のひとときを共に過ごす特別な一日として企画されたもので、ここでしか聞けないトークやスペシャルコーナーなど、多彩なプログラムを予定している。
今回公開された新ビジュアルは、パステルカラーのフーディーを身にまとった柔らかな表情が印象的な新メインKVをはじめ、春らしいピンクのキャップとスニーカーでキュートなイ・シニョンまで、イベントタイトル「Spring, With You」のとおり、日本のファンのもとへ“春を届けに行く”というメッセージが込められたビジュアルとなっている。
イ・シニョンは「日本の皆さん、こんにちは！イ・シニョンです。5月6日に皆さんと直接お会いできることになり、今から胸が高鳴っています。 皆さんと一緒に過ごす時間は、僕にとってもかけがえのない特別な宝物になるはずです。 爽やかな春の風のように、皆さんのもとへ会いに行きます」とし、「皆さんにたくさんの笑顔と“春”を届けられるよう、一生懸命準備しています。 会場でお会いできるのを、心から楽しみにしています」とメッセージしている。
チケットはきょう1日より発売開始。お見送り会付き座席や、第1部・第2部両方に参加でミート＆グリートができる特典も用意されている。
■『“Spring, With You” LEE SINYOUNG JAPAN FANMEETING 2026』概要
日時：5月6日
第1部 午後1時15分開場／午後2時開演
第2部 午後5時15分開場／午後6時開演
会場：東京・新宿FACE
【別カット】春らしい…！ピンクの差し色コーデで笑顔のイ・シニョン
イ・シニョンは、世界的大ヒットドラマ『愛の不時着』（2019年）でイケメン兵士パク・グァンボムを演じ、世界的に注目を集めて以降、作品を重ねるごとに演技派としての評価を確立してきた韓国の若手俳優。
今回公開された新ビジュアルは、パステルカラーのフーディーを身にまとった柔らかな表情が印象的な新メインKVをはじめ、春らしいピンクのキャップとスニーカーでキュートなイ・シニョンまで、イベントタイトル「Spring, With You」のとおり、日本のファンのもとへ“春を届けに行く”というメッセージが込められたビジュアルとなっている。
イ・シニョンは「日本の皆さん、こんにちは！イ・シニョンです。5月6日に皆さんと直接お会いできることになり、今から胸が高鳴っています。 皆さんと一緒に過ごす時間は、僕にとってもかけがえのない特別な宝物になるはずです。 爽やかな春の風のように、皆さんのもとへ会いに行きます」とし、「皆さんにたくさんの笑顔と“春”を届けられるよう、一生懸命準備しています。 会場でお会いできるのを、心から楽しみにしています」とメッセージしている。
チケットはきょう1日より発売開始。お見送り会付き座席や、第1部・第2部両方に参加でミート＆グリートができる特典も用意されている。
■『“Spring, With You” LEE SINYOUNG JAPAN FANMEETING 2026』概要
日時：5月6日
第1部 午後1時15分開場／午後2時開演
第2部 午後5時15分開場／午後6時開演
会場：東京・新宿FACE