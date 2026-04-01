今田耕司＆指原莉乃、Amazon入社式にサプライズ登場 アドバイスも「日曜劇場みたいな感じで人をつぶさないように」
お笑い芸人・今田耕司、タレント・指原莉乃が4月1日、都内で行われた「Amazon 2026年度 新入社員入社式『Day One Ceremony』」にサプライズで登壇。新入社員にアドバイスを送った。
【写真】華やか…肩出しファッションの指原莉乃
今田と指原が登場すると、新入社員は「わー！」「すごいっ！」と大喜び。今田と指原は「おめでとうございます！」と祝福した。
新人当時の自分へのアドバイスを問われると、今田は「3年後ぐらいにものすごく調子に乗るので、絶対に調子に乗るなと言いたいです。調子のいい時こそ、浮足立ってしまうので、『そういう時こそ地に足つけろよ』と言いたいですね」と自身の経験を明かした。
また、指原は「過去に戻れるなら『いつ、誰が偉くなるかわからないぞ！』と言いたいです。こういう時（入社式での登壇）に態度が悪いと、『（出演オファーを）辞めましょう』と言われてしまうので。きょうは、皆さんに仕事をもらう覚悟できました」と背筋を伸ばした。
すると、今田も「今、一緒にいる仲間がピンチを救ってくれるかもわからない。何かあった時に助けたり、助け合ったりする仲間を作ってほしいです」とアドバイス。「日曜劇場みたいな感じで人をつぶさないように。（恩も仇も）返ってきますので、人には優しく」とアドバイスした。
今田と指原は、5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4のスタジオMCを務める。
今田は、新入社員に「『バチェロレッテ・ジャパン』見ている人いる？」と呼びかけたが、突然の登場に緊張していた新入社員とタイミングが合わない場面も。今田は戸惑いつつ、「本当は見ています！」と予想し、場を和ませた。
【写真】華やか…肩出しファッションの指原莉乃
今田と指原が登場すると、新入社員は「わー！」「すごいっ！」と大喜び。今田と指原は「おめでとうございます！」と祝福した。
新人当時の自分へのアドバイスを問われると、今田は「3年後ぐらいにものすごく調子に乗るので、絶対に調子に乗るなと言いたいです。調子のいい時こそ、浮足立ってしまうので、『そういう時こそ地に足つけろよ』と言いたいですね」と自身の経験を明かした。
すると、今田も「今、一緒にいる仲間がピンチを救ってくれるかもわからない。何かあった時に助けたり、助け合ったりする仲間を作ってほしいです」とアドバイス。「日曜劇場みたいな感じで人をつぶさないように。（恩も仇も）返ってきますので、人には優しく」とアドバイスした。
今田と指原は、5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4のスタジオMCを務める。
今田は、新入社員に「『バチェロレッテ・ジャパン』見ている人いる？」と呼びかけたが、突然の登場に緊張していた新入社員とタイミングが合わない場面も。今田は戸惑いつつ、「本当は見ています！」と予想し、場を和ませた。