『MOTHER』キノコのカチューシャがグッズに モデルは菅良太郎
ほぼ日は1日、「MOTHER」プロジェクト公式商品『キノコのカチューシャ』を発売すると発表した。
【画像】かわいい！『MOTHER』キノコのカチューシャがグッズに
世界中のファンとともにRPG『MOTHER』シリーズを楽しむ「ほぼ日『MOTHER』プロジェクト」では、4月1日のエイプリルフールに合わせて、ゲームの世界をより深く楽しめるユニークなアイテムをほぼ毎年発表・発売してきた。
2022年の「どせいさんのカチューシャ」、24年の「MOTHERのものさし」、25年の「ムのしゅぎょうジグソーパズル」に続き、今年登場するのは「キノコのカチューシャ」となった。
『MOTHER2 ギーグの逆襲』で敵キャラクター「あるくキノコ」から胞子を浴びせられ、プレイヤーの頭にキノコが生えてしまったあの状態を、リアルに再現できるアイテム。モデルは幼少期から『MOTHER2』を何度もプレイしてきたという菅良太郎が務める。
【画像】かわいい！『MOTHER』キノコのカチューシャがグッズに
世界中のファンとともにRPG『MOTHER』シリーズを楽しむ「ほぼ日『MOTHER』プロジェクト」では、4月1日のエイプリルフールに合わせて、ゲームの世界をより深く楽しめるユニークなアイテムをほぼ毎年発表・発売してきた。
2022年の「どせいさんのカチューシャ」、24年の「MOTHERのものさし」、25年の「ムのしゅぎょうジグソーパズル」に続き、今年登場するのは「キノコのカチューシャ」となった。
『MOTHER2 ギーグの逆襲』で敵キャラクター「あるくキノコ」から胞子を浴びせられ、プレイヤーの頭にキノコが生えてしまったあの状態を、リアルに再現できるアイテム。モデルは幼少期から『MOTHER2』を何度もプレイしてきたという菅良太郎が務める。