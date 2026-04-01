春奈るな、ハイウェイスター正式所属を発表「音楽活動の基盤をより一層強固にするため」
歌手でモデルの春奈るなが4月1日、自身のSNSを更新し、業務提携していたHIGHWAY STAR（ハイウェイスター）に正式に所属すると発表した。
【Xより】「音楽活動の基盤を」ハイウェイスター正式所属を発表した春奈るな
「所属に関するご報告」と題し「これまでHIGHWAY STARと業務提携という形で
活動してまいりましたが、音楽活動の基盤をより一層強固にするため、2026年4月より正式にHIGHWAY STAR所属アーティストとして活動することとなりました」と報告した。
そして、「これからも信頼できるスタッフの皆さんと力を合わせながら、真摯に音楽と向き合い、より良い作品をお届けしてまいります。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
春奈は、2010年の「全日本アニソングランプリ」でファイナリストになり、12年に「空は高く風は歌う」でメジャーデビュー。『Fate/Zero』2期エンディング（ED）テーマとなった同曲をはじめ、『ソードアート・オンライン』フェアリィ・ダンス編EDテーマ「Overfly」など、アニメ主題歌を多数担当。17年放送のアニメ『URAHARA』では須藤りと役で声優デビューを果たした。22年8月に当時の事務所を退社。23年9月1日にハイウェイスターと業務提携したことを発表していた。
【Xより】「音楽活動の基盤を」ハイウェイスター正式所属を発表した春奈るな
「所属に関するご報告」と題し「これまでHIGHWAY STARと業務提携という形で
活動してまいりましたが、音楽活動の基盤をより一層強固にするため、2026年4月より正式にHIGHWAY STAR所属アーティストとして活動することとなりました」と報告した。
春奈は、2010年の「全日本アニソングランプリ」でファイナリストになり、12年に「空は高く風は歌う」でメジャーデビュー。『Fate/Zero』2期エンディング（ED）テーマとなった同曲をはじめ、『ソードアート・オンライン』フェアリィ・ダンス編EDテーマ「Overfly」など、アニメ主題歌を多数担当。17年放送のアニメ『URAHARA』では須藤りと役で声優デビューを果たした。22年8月に当時の事務所を退社。23年9月1日にハイウェイスターと業務提携したことを発表していた。