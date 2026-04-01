映画『スーパーガール』本予告解禁 愛犬クリプトを救え！胸アツの大冒険×超絶アクション
ジェームズ・ガンが率いるDCスタジオによる新生DCユニバースの注目作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）の本予告映像と海外版本ビジュアルが解禁された。本作は、愛する家族・クリプトを救うための旅を通して、過去の喪失と向き合いながら“自分の居場所”を見つけていく、“完璧じゃない”等身大の新世代ヒーロー、スーパーガールの成長譚だ。
【動画】映画『スーパーガール』本予告
2022年にDCスタジオ共同CEOに就任して以来、DCユニバース（DCU）の再構築を進めてきたガン。自ら監督を務めた『スーパーマン』は、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）を超える大ヒットを記録し、DC復活の象徴とも言える作品となった。日本国内でも興収10億円を突破するなど、存在感を示している。
その系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語。監督は、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが務める。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモアが出演するほか、『スーパーマン』でも人気を博したスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
本予告は、カーラの従兄であるスーパーマン／クラーク・ケント（デイビッド・コレンスウェット）が登場し、モニター越しに「いつこっちに戻る？」「心配なんだ 全く地球に帰ってこないから」「さみしくないか」とカーラを気遣う場面からスタート。
故郷クリプトン星の崩壊によってすべてを失って以来、帰るべき場所がなくなり孤独を抱え生きてきたカーラ。そんな彼女にとって、愛犬クリプトは唯一の心の拠り所であり、「あなたさえ いればいい」と語る言葉からも、かけがえのない“絆”の強さが感じられる。しかし、その平穏は一瞬にして崩れ去る。突如現れたクレム（演：マティアス・スーナールツ）によって、クリプトが毒に侵されたのだ。
残された時間はわずか3日。解毒剤を求め、家族の仇をとるため復讐の旅に出ていたルーシーとともに、カーラは危険な戦いへと身を投じていく。さらに、宇宙最凶の賞金稼ぎロボも参戦し、宇宙規模の壮大な戦いが幕を開ける。
炎を噴き上げるバイクで暴れ回るロボのド派手なアクションなど、スケール感あふれる映像が映し出される一方で、葛藤に揺れるカーラの複雑な内面も映し出される。ルーシーに対し「復讐しても痛みは消えない」と語るカーラの言葉には、怒りや悲しみを抱えながらも、すべてを失った彼女だからこそ知る“真実”と、それでも前に進もうとする彼女の成長が垣間見える。
孤独を抱えるカーラと愛犬クリプトの絆というエモーショナルな軸と、宇宙規模のド派手なアクションが同時に提示され、ファンの期待の声が高まりそうだ。
あわせて解禁された海外版本ビジュアルでは、ティザーで見せたチルな表情から一転、力強い眼差しで“スーパーヒーロー着地”を決める姿を披露。愛する者を守るため戦いに挑む、覚悟を宿したヒロイン像が印象的な一枚となっている。
4月24日よりムビチケ前売券（カード／オンライン／コンビニ）の発売も決定。劇場販売限定の特典として、ベイビー・クリプトのステッカーが付属する。
【動画】映画『スーパーガール』本予告
2022年にDCスタジオ共同CEOに就任して以来、DCユニバース（DCU）の再構築を進めてきたガン。自ら監督を務めた『スーパーマン』は、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）を超える大ヒットを記録し、DC復活の象徴とも言える作品となった。日本国内でも興収10億円を突破するなど、存在感を示している。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモアが出演するほか、『スーパーマン』でも人気を博したスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
本予告は、カーラの従兄であるスーパーマン／クラーク・ケント（デイビッド・コレンスウェット）が登場し、モニター越しに「いつこっちに戻る？」「心配なんだ 全く地球に帰ってこないから」「さみしくないか」とカーラを気遣う場面からスタート。
故郷クリプトン星の崩壊によってすべてを失って以来、帰るべき場所がなくなり孤独を抱え生きてきたカーラ。そんな彼女にとって、愛犬クリプトは唯一の心の拠り所であり、「あなたさえ いればいい」と語る言葉からも、かけがえのない“絆”の強さが感じられる。しかし、その平穏は一瞬にして崩れ去る。突如現れたクレム（演：マティアス・スーナールツ）によって、クリプトが毒に侵されたのだ。
残された時間はわずか3日。解毒剤を求め、家族の仇をとるため復讐の旅に出ていたルーシーとともに、カーラは危険な戦いへと身を投じていく。さらに、宇宙最凶の賞金稼ぎロボも参戦し、宇宙規模の壮大な戦いが幕を開ける。
炎を噴き上げるバイクで暴れ回るロボのド派手なアクションなど、スケール感あふれる映像が映し出される一方で、葛藤に揺れるカーラの複雑な内面も映し出される。ルーシーに対し「復讐しても痛みは消えない」と語るカーラの言葉には、怒りや悲しみを抱えながらも、すべてを失った彼女だからこそ知る“真実”と、それでも前に進もうとする彼女の成長が垣間見える。
孤独を抱えるカーラと愛犬クリプトの絆というエモーショナルな軸と、宇宙規模のド派手なアクションが同時に提示され、ファンの期待の声が高まりそうだ。
あわせて解禁された海外版本ビジュアルでは、ティザーで見せたチルな表情から一転、力強い眼差しで“スーパーヒーロー着地”を決める姿を披露。愛する者を守るため戦いに挑む、覚悟を宿したヒロイン像が印象的な一枚となっている。
4月24日よりムビチケ前売券（カード／オンライン／コンビニ）の発売も決定。劇場販売限定の特典として、ベイビー・クリプトのステッカーが付属する。