橋本マナミ、下積み時代のファッション告白「リサイクルショップで300円の…」 現在も節約家「NHKにも自転車で」
俳優・橋本マナミが、1日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）の「春の愚痴祭り＆1円でもムダにしたくない節約女2時間SP」に出演する。
【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也
2児の母である橋本は、節約のため、移動手段は電車か自転車を利用しているそう。「自転車は片道1時間くらいなら全然乗れる。NHKにも自転車で行く。車って維持費高くないですか？車に乗ってる人は見栄で乗ってる」と豪語し、車を利用する志尊淳をタジタジにさせる。
さらに、「下積み時代はリサイクルショップで300円の洋服を買ってオーディションに行っていた」と暴露。独身時代から節約が染みついた橋本の家はまるで戦場だという。連日トイレで繰り広げられる息子たちとのサバイバルとは。
【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也
2児の母である橋本は、節約のため、移動手段は電車か自転車を利用しているそう。「自転車は片道1時間くらいなら全然乗れる。NHKにも自転車で行く。車って維持費高くないですか？車に乗ってる人は見栄で乗ってる」と豪語し、車を利用する志尊淳をタジタジにさせる。
さらに、「下積み時代はリサイクルショップで300円の洋服を買ってオーディションに行っていた」と暴露。独身時代から節約が染みついた橋本の家はまるで戦場だという。連日トイレで繰り広げられる息子たちとのサバイバルとは。