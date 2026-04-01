1日放送『上田と女が吠える夜 2HSP』「物価高にも負けない！１円もムダにしない女」より（C）日本テレビ

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　俳優・橋本マナミが、1日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）の「春の愚痴祭り＆1円でもムダにしたくない節約女2時間SP」に出演する。

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　2児の母である橋本は、節約のため、移動手段は電車か自転車を利用しているそう。「自転車は片道1時間くらいなら全然乗れる。NHKにも自転車で行く。車って維持費高くないですか？車に乗ってる人は見栄で乗ってる」と豪語し、車を利用する志尊淳をタジタジにさせる。

　さらに、「下積み時代はリサイクルショップで300円の洋服を買ってオーディションに行っていた」と暴露。独身時代から節約が染みついた橋本の家はまるで戦場だという。連日トイレで繰り広げられる息子たちとのサバイバルとは。