アイドルグループのCANDY TUNEが1日、都内で、海外ブランド・ファッション通販「BUYMA」の新ウェブCM「BUY BUY GIFT!」発表会に出席した。

福山梨乃（28）は新CMを見ると「元々BUYMAを愛用していたので、出演できる喜びを改めて実感しています」。同CMでは「笑顔が多い」といい「私たちの元気さ、明るさとBUYMAのワクワク感をお届けできるCMになっていると思います」と胸を張った。

同CMでは同グループの人気曲「倍倍FIGHT!」をアレンジ。振り付けについて村川緋杏（26）は「倍倍FIGHT!とBUYMAのBが隠れているんです！」とアピール。「大文字のBが隠れているけど、これがなかなか難しいんです」と続けると「みなさんにチャレンジしてほしいです」と呼びかけた。また、同ダンスを「速い！ 私たちの楽曲はダンスが速いものが多いけど、その中でも速い」と苦笑いも。

「BUY BUY GIFT!／The Secret Suite Party」編、「BUY BUY GIFT!／Porter Dance Challange」編の2編が今日1日に公開される。

村川は「去年、『倍倍FIGHT!』でいろんな番組、SNSで取り上げていただきましたけど、まさか今年BUYMAと『BUY BUY BUYMA』ができるなんてうれしいです。私たちもいっぱいBUYMAさんでお買い物したいなと思います」と話した。