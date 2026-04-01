“ガンプラ”好きでも知られるグラビアアイドルの東雲うみ（29）が、1日までにYouTubeチャンネルを更新。視聴者から寄せられた質問に回答した。

東雲は「NGなしで質問に答えてたらぶっちゃけすぎた…」とタイトルを付けた動画をアップ。「付き合いたい芸能人は？」との質問には「芸能人という職業はタイプじゃないです。サラリーマンとか、芸能だとしても裏方の人を好きになりがち」と回答し「これは好みだから仕方ないんだけど、人生で一度も男性の外見というものに一目惚れしたことがないの。男性の推しができたこともない」と話した。

結婚願望について尋ねられると「この質問、ほんっとにたくさん来た。30件くらい来たんじゃない？」と言及しつつ「あります。30代でも40代でも50代でも70代でも、自分が納得するタイミングでいいかなって思ってます」と明言。「結婚相手に幸せにしてもらおうっていう感覚があまりなくて、自分が人を幸せにしたいっていう気持ちの方が強いかと思います。結婚しても今の仕事でもいいし、パン屋さんとか花屋さんとか、何かしら一生ずっと働いていたいです」と自身の結婚感も明かした。

また、プラモデルやモデラーに関する質問にも回答。さらに「AV業者さんから勧誘ってあるんですか？」との質問には「1度も来たことないんですよ」とキッパリ。「昔から絶対やらないって言ってるからかな」と推測した。