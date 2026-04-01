松竹エンタテインメントは3月31日、兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」の前田航基（27）と旺志郎（25）が「2026年3月31日をもちまして、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了いたします」と退所することを発表した。

弟の前田旺は、一夜明けた1日、インスタグラムを更新。「松竹エンタテインメントを退所することとなりました。松竹芸能の頃から数えると約22年という私の人生のほとんどを松竹で過ごし、様々な経験や勉強をさせていただきました。松竹との出会いがなければおそらく私は、芸能の世界に足を踏み入れることは無かったと思います」と、松竹を離れる思いをつづった。その上で「この場をお借りし、これまでお世話になりました松竹芸能、松竹エンタテインメントの方々に心の底から感謝を伝えさせていただきます。本当に本当にありがとうございました。皆様へのご恩と感謝を忘れず、今後も精一杯生きていく所存でございます」と松竹に感謝した。

松竹エンタテインメントは、退所の理由として「「俳優としてさらなる挑戦をしたい」という両名の意思を尊重し、新たな門出を応援する運びとなりました」と俳優業に邁進するためと説明していた。前田旺は「これからも俳優業は続けていきますので、関係者の皆様、ならびに日頃より応援してくださっているファンの皆様におかれましては、引き続き前田旺志郎を何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。