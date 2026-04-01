「自分の言葉で語れ」という同調圧力をどう受け流すか。吉田豪が説く、“誤読まみれ”の時代における「SNSの付き合い方」

2017年の監督作『ヘドローバ』で過度な暴力演出があったとして、2022年にXで炎上。そして今年3月、当時の炎上が再度取り上げられ、ふたたび厳しい批判に晒されている映画監督・小林勇貴。SNS上が「私刑」の場と化すなか、プロインタビュアー・吉田豪氏の視点は、その騒動の背後にある「情報の不透過性」と、Xというツールの危うさに向けられている。着目するのは、個人の是非を超えた、発信者に「正義の表明」を強要する同調圧力の問題だ。なぜ著名人含めた多くのアカウントはイデオロギーに飲み込まれていくのか。表現者としてのSNSとの距離感、そして爆笑問題・太田光という稀有なケースを例に、インプットと発信の切実な関係をひもとく。みんかぶプレミアム連載「吉田豪の月イチ気になる話。」