巨人・田中将大投手（３７）が野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）に並ぶ日米通算２０１勝目を懸けて１日の中日戦（バンテリンＤ）で今季初先発する。プロ２０年目の開幕に向け、登板前日は敵地で最終調整。「何年たっても自分にとっての開幕は『いよいよ始まるな』と。そういう気持ちは毎年変わらない。いつも通りベストの準備をしていく」と気合をにじませた。

バンテリンＤには今季から「ホームランウイング」が新設され、本塁から右中間、左中間までの距離が１１６メートルから１１０メートルに、フェンスの高さは１・２メートル低くなった。「狭くなりましたね」と印象を語りつつ、投球スタイルは「一緒。特に変わらない」とこれまで同様に丁寧な投球を貫くことを誓った。

昨季は中日戦で移籍後初勝利、日米２００勝を達成。シーズンでは４度対決し２勝１敗だった。「イメージは湧きやすいけど、それは相手も一緒。こっちがしっかり上回ることができるよう投げたい」。オープン戦は３登板無失点。投手陣で唯一、２年連続開幕ローテ入りしたチーム最年長が「４・１」名古屋で力を証明する。