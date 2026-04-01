ＮＨＫ「ニュース７」やフジテレビ系「直撃ＬＩＶＥ グッディ！」などに出演した気象予報士の寺川奈津美さんが、痛々しい姿をアップした。

１日までに自身のインスタグラムを更新し「桜爛漫（らんまん）の中、まさかのダウンして点滴へ…」と書き出す。「熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した４３歳です。（数時間後にひいて喜ぶも、現在じわじわパンダ目に）」と頭をぶつけてしまったそうだ。

「一緒にいた高校時代からのママ友がたまたまお医者さんで、すぐに目や骨をチェック。対応がテキパキすぎて、かっこよすぎた。一部始終を見ていた子どもたち。冷静に判断して人を助けるママ友と、はしゃぎすぎて顔面強打する私。『お医者さんってすごいね』としっかり共有」と居合わせたママ友に感謝。「そしてもうひとつ。『ママみたいになるから気をつけて遊びなさい！』身をもって伝えた結果、きっと心に刻まれたはず…。しばらくは大人しく過ごします。みなさんもお気をつけて、楽しい春休みを」と呼びかけた。

そして「そういえば。レントゲン撮ってもらったら私の首はラグビー選手並みのストレートネックらしいです。鉄棒はやるけど、タックルはしてないなぁ…」と不思議がり、「とにかく！これからは意識して空を見上げて生きていきます。（脱・下向き生活）よかったらみなさんもご一緒に」と記し、「＃顔面強打 ＃気象予報士 ＃息子に不注意だと言われた ＃娘は泣いていた ＃ママみたいになるな」とハッシュタグをつけた。

コメント欄には「インスタ見て、びっくり」「な、奈津美ちゃん！！どうしたの？？かなり勢いよく行きましたね」「えらいことになってますやん」「大丈夫っ！？」「もービックリ」「大丈夫ですか？心配です」「美女が台無しですよ。お大事に」「せっかくの美人さんが、、、お大事にしてください、、、」と心配する声が殺到した。