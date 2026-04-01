元ＡＫＢ４８で女優の村山彩希（ゆいり）が１日、自身のインスタグラムで所属事務所のエイベックス・ＡＹ・ファクトリー合同会社からの退所を発表した。

村山は「いつも応援してくださる皆様へ」とのコメントとともに文書を投稿。「この度、２０２６年３月３１日をもちまして エイベックス・ＡＹ・ファクトリー合同会社を退所いたしました」と報告。「在籍期間としては決して長くはありませんでしたが、ＡＫＢ４８の卒業、舞台への出演、単独でのファンミーティングなど、村山彩希個人としても、成長させていただく経験ときっかけを作ってくださったスタッフ・関係者の皆様には心から感謝しています。この期間で得たものは、これから先も自分の軸として大切にしていきたいと思っています」と感謝を述べた。

また、「いつも応援してくださるファンの皆様。どんな時も変わらず支えていただき、本当にありがとうございます。皆様の存在があったからこそ、ここまで歩み続けることができました」とファンに対しても頭を下げた。

今後については、「これから先、決して楽な道ではないかもしれませんが、自分自身をさらに成長させていくために、フリーランスで活動していくことを選びました」と無所属で活動していくことを報告した。「どんな環境でもブレずに、自分らしく、活動に真（ま）っ直（す）ぐ向き合っていきたいと思っています」と宣言。「これからもその姿を見ていただけたら嬉（うれ）しいですし、引き続き応援していただけましたら幸いです」と呼びかけた。

村山は、２０１１年にＡＫＢ４８の第１３期研究生オーディションに仮合格すると、１３年、正規メンバーに昇格。劇場公演出場回数はグループ歴代最多の１３５８回を誇ることから“シアターの女神”と称されてきた。卒業後は、女優業に専念し、先月２日までは舞台「『熱海殺人事件』ラストメッセージ」にヒロインとして出演。同じくヒロインだったが、気胸のため降板した大原優乃の代役も務めるなどしていた。

◆村山 彩希（むらやま・ゆいり）１９９７年６月１５日、神奈川県出身。２８歳。２０１１年、ＡＫＢ４８第１３期研究生オーディションに仮合格。１３年、正規メンバーに昇格。２５年５月、グループを卒業。愛称・ゆいりー。