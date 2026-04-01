3月31日にSAY-LA新体制初となる10作目のシングル「半透明スワロフスキー」がリリースされ、神崎セナがスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。そこにあったのは、ありのままの姿でステージに立つ強烈な「個」の輝きだった。（推し面取材班）

関西弁の軽妙なトーンで、言葉を淀みなくつむいでいく。快活そのもの。一度口を開けば、とめどなく言葉があふれ出してくる。ノッてくると、くるくると変わる表情はさらに生き生きと輝きを増す。

ちょうど1年前、加入から半年が過ぎた頃に行われたソロインタビューの記憶をたどる。あの時はもっと標準語に近く、どこかおしとやかで控えめな空気をまとっていたはずだ。印象が大きく変わり、まるで別人と話しているようだと正直に伝えると、あっけらかんとした豪快な笑い声が弾けた。

なぜ、以前は標準語のベールを被っていたのか。そこには、グループの状況を察する優しさがあった。「加入した頃は、香港人の花園あきちゃんという子がいて、関西のイントネーションが分からなくて伝わらないことがあったので標準語に寄せていたんです」。だが、花園が昨年卒業しグループの形が変化。自分の言葉を抑え込む必要はなくなった。「今はもう結構バーッと関西弁で喋っています」。

現在の8人は、それぞれが強烈な色を放っている。「可愛いだけでまとまっているわけじゃなく個性がちゃんと確立しています。MCでちょっと喋っただけでみんなの個性が出ているなというのがすごくいいなと思います」。

その中で自らが担う役割を問うと、冗談めかして「ビジュメン（ビジュアル担当）」と笑い飛ばす。だが、真の武器はその口の達者さだ。「唯一の関西弁なので、地方担当として活躍しています。関西弁の中でも播州弁と大阪弁と神戸弁が喋れるので、結構それも武器になっているんじゃないかなと思います」。同期のとわんと並べば、息の合った掛け合いで瞬時に場を沸かせる。「バラエティ班としても対応しつつ、ミュージックビデオとかを見ると『意外とビジュメンでいけるんじゃないか』と振り幅強めでやっています」。

4月から5月にかけては、新曲タイトルにちなんだ阪東名（はんとうめい）ツアーが幕を開ける。メンバーが卒業と加入を繰り返し、手探りの時期もあった。「せっかくのツアーなのに納得のいくパフォーマンスができなかった」と悔しさに唇を噛んだ夜もある。だが、今はメンバーも安定し、回数を重ねて、パフォーマンスの安定感が増した。

だからこそ、真っ直ぐに前を見据えて言い切れる。「多分今の体制が一番最強なんじゃないかなと思っています」。

客席から見守るファンに、もう余計な心配はかけない。「『あ、大丈夫かな』って心配させるんじゃなくて、安心した気持ちでついていこうと思ってもらえるような、強くなったSAY-LAを見せられたらいいなと思います」。

標準語の鎧を脱ぎ捨て、自分の言葉でステージに立つ。豪快な関西弁と屈託のない笑顔。それが神崎セナの“最強の個性”になっている。