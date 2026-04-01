タレントの王林さんが、これまでの所属事務所を離れ、地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰することが分かりました。



【写真を見る】【 王林 】地元・青森の事務所「リンゴミュージック」に復帰 バラエティのみならず音楽・ダンス・ファッションでも活躍





「リンゴミュージック」公式サイトでは「【王林】リンゴミュージック復帰のお知らせ」と題して報告。「この度、王林が2026年3月31日をもちまして前所属事務所「ボンド」を退所し、同年4月1日よりリンゴミュージックに復帰することをご報告いたします」と伝えました。









王林さんは、これまでも地元の青森と東京の2拠点を行き来しながら芸能活動に取り組んできました。民放の情報番組やバラエティ番組でレギュラー出演を務めるほか、ドラマや映画にも俳優として出演。2023年にはソロアーティストとしてシングルをリリース。ナショナルクライアントのCMにも多く出演するほか、ダンスと音楽のライブイベントへの出演やファッションブランドのプロデュースを務めるなど、幅広く活躍しています。

【担当：芸能情報ステーション】