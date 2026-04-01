◇MLB ドジャース-ガーディアンズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が、3回までノーヒットに抑える好投を見せています。

この日、「1番・投手」で今シーズン初の”二刀流”となった大谷選手。

初回、先頭のクワン選手にセンターへの大飛球を打たれますが、フェンスギリギリでセンターのパヘス選手がつかみます。続く打者も内野ゴロとフライに仕留め、三者凡退の立ち上がり。安定した投球で相手打線に隙を与えません。

2回もテンポの良いピッチング。先頭をセンターフライに打ち取ると、続くバッターから2者連続の空振り三振。この回も無失点に抑えました。

3回も先頭を抑えますが、1アウトから四球を与え、この試合初めての走者を背負います。それでも次打者をショートのベッツ選手がライナーを鮮やかにキャッチ。その後、四球を与え、2アウト1・2塁とピンチを迎えましたが、後続を抑え無失点で切り抜けました。

大谷選手はここまでヒットを1本も許さず、3回まで無安打投球。時折混ぜるカーブも効果的にガーディアンズ打線を翻弄しています。